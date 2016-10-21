بالصور.. القبض على أحد المتهمين الهاربين من سجن المستقبل بالإسماعيلية

أكد مصدر أمنى، أن الأجهزة الأمنية نجحت فى القبض على أحد المتهمين الهاربين من سجن المستقبل بالإسماعيلية عقب مطاردة المتهمين الهاربين وتم القبض عليه بمنطقة الواصفية القريبة من سجن المستقبل وتم التحفظ على المتهم وجارى استجوابه لمعرفة كيفية هروبه وعدد الهاربين معه من السجن.

وكان مواطن يدعى "أحمد عبدالوهاب رزق" مقيم بالواصفية بالقرب من سجن المستقبل لقى مصرعه نتيجة إصابته بطلق نارى فى الرقبة أثناء قيام الشرطة بمطاردة سيارة ربع نقل تقل اشخاص يطلقون الأعيرة النارية على الشرطة، وذلك بعد إصابته بطلق نارى بالرقبة ونقله إلى مستشفى الإسماعيلية العام ولقى مصرعه متأثرا بإصابته.

وكان الرائد محمد الحسينى، رئيس مباحث مركز أبوصوير الواقع بنطاقه سجن المستقبل قد أصيب بطلق نارى بالرأس أثناء مطاردته لسيارة ربع نقل كانت تقف بالقرب من سجن المستقبل أثناء عملية هروب المساجين من السجن، وتم نقل رئيس المباحث والمصاب إلى مستشفى الإسماعيلية العام لإسعافهم ثم تم نقله إلى مستشفى المعادى العسكرى.

وانتشرت قوات من التدخل السريع والعمليات الخاصة والدوريات الأمنية والأمن المركزى بمحيط سجن المستقبل وبالمناطق المجاورة للسجن خاصة بعد إحباط محاولة هروب مساجين وإصابة شرطى بطلق نارى.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا إطلاق أعيرة نارية كثيفة بمحيط سجن المستقبل بالإسماعيلية من داخله وخارجه.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من مسئولى سجن المستقبل يفيد بسماع طلقات رصاص من داخل السجن المستقبل وخارجه مما أدى إلى إصابة شرطى بطلقات نارية وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وعلى الفور انتقلت تعزيزات أمنية مكثفة لتأمين السجن من الداخل والخارج لمنع هروب المساجين.

وتقوم الأجهزة الأمنية حاليا بتمشيط محيط السجن من الداخل والخارج ومعرفة سب اطلاق النار ومن الذى أطلق النار.