برج الحوت حظك اليوم 21-10-2016

مشاعر مرهفة و ذكاء فطرى و قدرة مميزة على تحليل الأمور هذه هى أبرز صفات برج الحوت أحد الأبراج المائية الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى، والمهنى، بالإضافة إلى مهارته فى الأعمال الأدبية و الفنية.

برج الحوت على الصعيد المهنى..

مشكلات العمل تؤثر على طريقة أدائك، والوقت غير مناسب للحصول على إجازة لتستطيع استكمال مهامك، فكر بإيجابية وحاول الوصول لحلول مناسبة لتلك المشكلات حتى لا تخسر ثقة مديرينك.

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

علاقتك بشريك حياتك ليست على ما يرام، فرغم الحب الذى يجمعكما، إلا إنكما فى حاجة إلى تجديد تلك المشاعر بطرق سهلة، كهدية بسيطة من دون مناسبة ، أو مفاجآة تسعد الطرف الأخر.

على الصعيد الصحى ..

كثرة التفكير والقلق يؤثران على صحتك، وسبب فى الأرق الذى تعانى منه وقلة النوم مما يجعلك تشعر بخمول وكسل طيلة اليوم، فحاول ضبط مواعيد نومك والتقليل من شرب القهوة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

قد تخسر اليوم أحد أصدقائك المقربين بسبب سوء فهم واختلاف وجهات النظر، حاول التخلص من هذه العادة وتقبل النقد والرأى الآخر حتى لو لم يتوافق مع أرائك الخاصة.

تخوض معركة كبيرة فى عملك وليس أمامك خيارات أخرى سوى النجاح فيها وإلا ستفقد وظيفتك، فكثف جهودك وطاقتك واستغل ذكاءك فى الخروج من المعركة بنجاح.