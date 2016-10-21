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حظك اليوم برج الميزان 21_10_2016

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حظك اليوم برج الميزان 21_10_2016 حظك اليوم برج الميزان 21_10_2016

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نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان وذلك ليوم الجمعة 21 أكتوبر، وهو اليوم الأخير لأبناء هذا البرج ليبدأ من بعده ويستمر حتى 22 من شهر نوفمبر المقبل.

 

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

 

أمورك العاطفية ليست بخير فأنت بحاجة إلى النظر بشكل عميق إلى علاقتك بشريك الحياة، وتعرف ما سبب الاضطرابات التى حدثت لعلاقتكما العاطفية مؤخراًـ وتفهم ما يزعج الحبيب وتبتعد عنه حتى لا تخسره.

 

الميزان على الصعيد المهنى ..

 

خسارتك الأخيرة للمال بسبب مشروعك الأخير الذى فشل، لن تمنعك من المغامرة من جديد، فمن المقرر أن تبدأ فى مشروع أخر خلال الأيام المقبلة، وستحصل على أموال كثيرة تعوضك ما خسرته سابقاً.

 

برج الميزان على الصعيد الصحى..

 

اليوم صحتك فى حالة جيدة جداً، خصوصاً أن أوضاعك فى العمل والعائلة أفضل، وهو ما أنعكس عليك بشكل إيجابى، ومنحك الكثير من الطاقة الإيجابية، كذلك كنت حريص خلال الفترة المقبلة على اتباع نظام غذائى صحى وهو ما كان مفيد لك.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

 

من المتوقع أن تحدث الكثير من التغيرات لك على مستوى الحياة المهنية وكذلك الأسرية، ستكون هناك الكثير  من الفرص التى ستكون أمامك متاحة وعليك فقط هو حسن الاستغلال لمثل هذه الفرص التى من المؤكد لن تعوض بعد ذلك.


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مصر 365

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