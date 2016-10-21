توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 21/10/2016 

بسبب تأثير الأبراج على كوكب الأرض تتمتع بعض الأبراج بالمزيد من الطاقة الإيجابية التى تنعكس بالإيجاب على حياتهم المهنية وآدائهم بالعمل، فيما تأتى الأوضاع سلبية خاصة على الصعيد العاطفى بالنسبة للأبراج الأخرى التى تسير الأبراج فى الاتجاه المعاكس لها، وبشكل عام يحتاج الجميع إلى التحلى بالصبر اليوم.

حظك اليوم برج الحمل 21-10-2016

برج الحمل من الأبراج النارية التى تتسم بالحماسة وشدة وسرعة الانفعال، رغم طيبة قلوبهم والتعامل مع الغير بعفوية وهو أكثر توافقا مع الأبراج النارية مثله مثل الأسد والقوس، و الهوائية مثل الميزان والدلو والجوزاء، بينما أقل نسبة توافق بينه وبين الأبراج الترابية والمائية مثل الجدى والحوت.

الحمل على الصعيد المهنى

يوم عمل شاق ولكنه مليئ بالإثارة والمغامرة وتحقيق مكاسب جديدة، واكتساب خبرات أكثر من رؤساءك، وستنجح اليوم فى إثبات ذاتك بشكل أكبر إذا أحسنت اتخاذ القرارات وتعاملت مع المواقف بذكاء وعدم استهتار.

الحمل على الصعيد العاطفى

علاقتك بشريك حياتك غير مفهومة، فلقائتكما قليلة خلال الفترة الماضية مما يسبب لك الانزعاج، ولكن فى نفس الوقت تحاول مراعاة مشاعر الطرف الأخر ولا ترغب فى أن تحدث مشكلة بسبب اللقاءات القليلة.

الحمل على الصعيد الصحى

نظامك الغذائى خلال هذه الفترة مضطرب كثيراً، فتضيع ساعات طويلة دون تناول أى شيء، وتركز على الحلويات فى نعاية اليوم مما يسبب لك مشكلات بالمعدة، ويسبب لك صداع مستمر، فحاول ضبط نظامك الغذائى والإكثار من تناول الفواكه أثناء النهار.

توقعات علماء الفلك لمولود الحمل:

اليوم أمامك فرصة عمل جديدة، فلا تتسرع فى اتخاذ قرار ترك وظيفتك ، فقد تكون الجديدة بها عيوب لا تراها حالياً، فإذا كنت تحب وظيفتك الحالية فلا تتركها وفكر بهدوء واستشر زملائك المقربين.

برج الحوت حظك اليوم 21-10-2016

مشاعر مرهفة و ذكاء فطرى و قدرة مميزة على تحليل الأمور هذه هى أبرز صفات برج الحوت أحد الأبراج المائية الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى، والمهنى، بالإضافة إلى مهارته فى الأعمال الأدبية و الفنية.

برج الحوت على الصعيد المهنى..

مشكلات العمل تؤثر على طريقة أدائك، والوقت غير مناسب للحصول على إجازة لتستطيع استكمال مهامك، فكر بإيجابية وحاول الوصول لحلول مناسبة لتلك المشكلات حتى لا تخسر ثقة مديرينك.

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

علاقتك بشريك حياتك ليست على ما يرام، فرغم الحب الذى يجمعكما، إلا إنكما فى حاجة الى تجديد تلك المشاعر بطرق سهلة، كهدية بسيطة من دون مناسبة ، أو مفاجآة تسعد الطرف الأخر.

على الصعيد الصحى ..

كثرة التفكير والقلق يؤثران على صحتك، وسبباً فى الأرق الذى تعانى منه وقلة النوم مما يجعلك تشعر بخمول وكسل طيلة اليوم، فحاول ضبط مواعيد نومك والتقليل من شرب القهوة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

قد تخسر اليوم أحد أصدقائك المقربين بسبب سوء فهم واختلاف وجهات النظر، حاول التخلص من هذه العادة وتقبل النقد والرأى الأخر حتى لو لم يتوافق مع أرائك الخاصة.

برج السرطان حظك اليوم 21/10/2016

برج السرطان من أكثر الأبراج التى تبحث دائماً عن الاستقرار لكن لا يعنى ذلك أن ينجرفوا وراء مشاعرهم دون داهعى، فيجب ان يحكموا عقلهم فى أى قرار عاطفى يأخذوه فى هذه الفترة.

برج السرطان على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان يشهد عدد من التغيرات فى الفترة الحالية و هو المر الذى سيشعرك بالقلق ، لا تتردد من استشارة عدد من زملائك اذا كنت فى حاجة لذلك .

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج جيد جدا لكن عليك ان تعمل حاهدا للحفاظ على هذه الحالة و عدم تسرب الملل اليها ، فدعوة لمشاهدة فيلم جديد بالسينما او قضاء احدى السهرات قد يجدد الاجواء ويجعلها اكثر روعة .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان الصعيد الصحى يحتاج للكثير من الاهتمام ، فشعورك الدائم بالاجهاد و التعب يحتاج لفترة راحة .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان انك ستقابل عدد من اصدقاءك القدامى وهو ما سيشعرك بحالة من السرورو و الفرح ، من جهه اخرى انتظر مكافآة مالية فى الطريق اليك .

برج الدلو حظك اليوم 21/10/2016

برج الدلو من أكثر الأبراج الصريحة لكن من الممكن أن توقعهم صراحتهم فى مشاكل لا حصر لهان لذلك يجب ان يكونوا حذرين وان لا يضعوا انفسهم فى مشاكل هم فى غنى عنها.

برج الدلو على الصعيد المهنى..

لا تتخلى عن طموحك الكبير فى الوصول إلى منصب قيادى، تستحق أن تكون شخصية قيادية لأنك تمتلك قدرات مهنية كبيرة، فلا تيأس الأيام قادمة لك بحظ وفير.

برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

ينجح حدسك اليوم و تجد ما تتوقعه، تقبل أن تتعامل مع الآخرين وفقاً لما يظهروه لك، وتعتمد على حدسك وظنك بالجزء الخفى فيهم، شخصيات الأصدقاء ربما تعرفها جيداً لكنك لا تجيد التعامل معها فى كثير من الأحيان.

على الصعيد الصحى ..

التدخين لن يفيدك فى شىء، فلن تستطيع أن تقدم جديد طالما اعتدت على شىء لا يمكنك التخلى عنه، خاصة إنها عادة سلبية لن تقدم لك إلا أضرار صحية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فى حالة مزاجية مضطربة بسبب بحثه الدائم عن الجوانب الخفية شخصيات المقربين، وأخبار سعيدة تنتظره فى المحيط المهنى والترقية قريبة منه فى الأيام القادمة.

حظك اليوم برج الميزان 21_10_2016

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان وذلك ليوم الجمعة 21 أكتوبر، وهو اليوم الأخير لأبناء هذا البرج ليبدأ من بعده برج العقرب ويستمر حتى 22 من شهر نوفمبر المقبل.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

أمورك العاطفية ليست بخير فأنت بحاجة إلى النظر بشكل عميق إلى علاقتك بشريك الحياة، وتعرف ما سبب الاضطرابات التى حدثت لعلاقتكما العاطفية مؤخراًـ وتفهم ما يزعج الحبيب وتبتعد عنه حتى لا تخسره.

الميزان على الصعيد المهنى ..

خسارتك الأخيرة للمال بسبب مشروعك الأخير الذى فشل، لن تمنعك من المغامرة من جديد، فمن المقرر أن تبدأ فى مشروع أخر خلال الأيام المقبلة، وستحصل على أموال كثيرة تعوضك ما خسرته سابقاً.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

اليوم صحتك فى حالة جيدة جداً، خصوصاً أن أوضاعك فى العمل والعائلة أفضل، وهو ما أنعكس عليك بشكل إيجابى، ومنحك الكثير من الطاقة الإيجابية، كذلك كنت حريص خلال الفترة المقبلة على اتباع نظام غذائى صحى وهو ما كان مفيد لك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

من المتوقع أن تحدث الكثير من التغيرات لك على مستوى الحياة المهنية وكذلك الأسرية، ستكون هناك الكثير من الفرص التى ستكون أمامك متاحة وعليك فقط هو حسن الاستغلال لمثل هذه الفرص التى من المؤكد لن تعوض بعد ذلك.

برج الأسد 21/10/2016

نقدم حظك اليوم لبرج الأسد، هذا البرج الذى يتميز أصحابه بكثير من الصفات أهمها الثقة الزائدة بالنفس، وكذلك التمسك بالآراء حتى لو كانت غير صائبة، لذا يحتاج إلى شخص مرن للتعامل معه بشكل جيد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

على الرغم من أن علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، إلا أن بعض التغيرات التى حدثت لكما خلال الفترة الماضية ربما سيكون لها تأثير على العلاقة، عليك فقط تبنى فكرة الحوار بينكما لحل أى خلافات من الممكن أن تحدث.

برج الأسد على الصعيد المهنى ..

كل ما حدث لك خلال الأشهر الماضية سينتهى الآن، حيث أنه من المفترض أن تبدأ العمل ضمن مشروع يحقق لكل الكثير من الأربح وكذلك ستتغير كافة أوضاعك بناءاً على هذا التغيير المهنى.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

السهر لساعات متأخرة أمر سئ ويؤثر كثيراً على صحتك، عليك أن تتوقف عن هذه العادة وأن تبدأ اتباع نظام غذائى صحى وكذلك ممارسة التمارين الرياضية كثيراً حتى تستعيد رشاقتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

التغيرات التى ستحدث لك على مستوى العمل ستنعكس بشكل إيجابى على صحتك، كما أمورك العائلية ستصبح أفضل بعد ما توترت فى الفترة الأخيرة.

برج العقرب

مواليد برج العقرب من أكثر الاشخاص الطموحين والذين يضعون امامهم هدف يسعون للوصول اليه ، ونقدم لهم كل ما يهمكم فى كل الاصعدة ، و من أبرزها بمجال العمل و الصعيد العاطفى ايضا الصعيد الصحى ، بالإضافة الى توقعات علماء الفلك لهذا البرج ، و ذلك لليوم الجمعة 21 أكتوبر .

برج العقرب على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج العقرب يسير بحطى مميزة ، حيث تعمل لتحقيق المزيد من النجاحات وجنى ثمار المجهود الذى بذلته الفترة الماضية .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى عليك أن تحاول استعادة علاقتك بالشريك التى توترت و اضطربت بشكل كبير ، فالتعامل بأنانية قد يفسد تماما هذه العلاقة التى كانت فى البداية قوية ومترابطة بشكل كبير .

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب الصعيد الصحى عليك ان تتخلى عن الوسواس القهرى الذى يجعلك دائما متوترا ، و أعلم ان الراحة و الاسترخاء و النوم لساعات طويلة يجعلك تستعيد نشاطك .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن عليك ان تكون متفائلا ، فالأيام المقبلة قد تحمل لك سلسلة طويلة من الاخبار السعيدة أهمها هو معاونة احدى المقربين لك لكى تبدأ المشروع الذى حلمت به منذ فترة طويلة.

نقدم لمواليد برج الجوزاء لليوم الجمعة 21 أكتوبر كل ما يهمه على الاصعدة المختلفة الخاصة بمجال العمل و الصعيد العاطفى ايضا الصعيد الحى ، بالإضافة الى توقعات علماء الفلك لهذا البرج.

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الجوزاء يحتاج للانتعاش هذه الفترة ، فبالرغم من بذلك للكثير من المجهود خلال الفترة الماضية إلا ان مازال هناك الكثير لتقدمة بالصعيد المهنى و تحديدا بهذه الفترة .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى قد تشعر بالكثير من التغيرات مع شريكك و ذلك يرجع لتطرق الطاقة السلبية و المشاكل خلال الفترة الاخيرة ، فأعمل على تحسين علاقتك بالشريك وجعلها أكثر استقرارا .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء الصعيد الصحى يحتاج للكثير من الدعم ، وذلك قد يأتى بممارسة الرياضة بشكل منتظم بالإضافة الى اتباع النظم الغذائية المتوازنة التى تعمل بشكل مباشر على تحسين صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن عليك استعادة نشاطه بطرق مختلفة ومن أبرزها اخذ اجازة قصيرة تسافر بها لأحدى الاماكن الهادئة او تبدأ فى قراءة كتاب جديد وهو ما سيغير حالتك المزاجية تماما و يعيد اليك نشاطك .

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 21- 10-2016

برج العذراء من الابراج الترابية شديدة الذكاء والتى تتسم بالدقة والحكمة والصبر فى التعامل مع الآخرين، وهم محافظون فى مختلف مجالات الحياة ولكن أبناء العذراء تعودوا على كبت مشاعرهم وإخفائها، ونستعرض حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات علماء الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى..

لا تحاول أن تنغمس فى تخطيط أحدهم لخداعك، كما لا تحاول خداع غير حتى لا تفقد ما بنيته فى سنوات.

العذراء على الصعيد العاطفى :

قد تنشأ مضاعفات غرامية اليوم فتلعب دوراَ حاسماً فى حياة شريك الحياة، كما أنك قد تسير إلى التواصل مع شخص كنت على معرفة به فى السابق.

العذراء على الصعيد الصحى :

اليوم مثالى للاهتمام بنفسك فقد تذهب للتدليك، حيث تشعر بشعور عظيم فأنت من المحتمل أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية.

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة القادمة :

ستكون هناك أحداث غير مبررة فى حياتك هذا الوقت، فأنت ذاهب للقاء شخص من الجنس الآخر حيث تتدفق المشاعر بسهولة منك إلى كل من تلتقى به فى هذا الوقت، وعليك العمل جنباً إلى جنب مع الناس سواء فى مكان العمل أو المنزل.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 21- 10-2016

يعد برج الثور من الأبراج الترابية المحاظة التى تتسم بالهدوء والصبر، إلا أنه عنيد ويتسم بصلابة الرأس ويميل إلى الصراحة والغيرة الشديدة ونقدم لمواليد برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى..

نوعاً من الارتباك غير المرجح قد يحدث فى حياتك المهنية اليوم، ولكن الأمور قد تتحسن لتصبح جيدة بما فيه الكفاية فى العمل الذى اخترته كما أنك ستحصل على عرض للانضمام إلى أعمال جديرة بالثقة تماماً وتحمل لك مكافأة أكبر فلا تتردد وخذ قرارك بعد مداولات طويلة ومتأنية.

الثور على الصعيد العاطفى

إن لم تكن سعيداً بالعلاقة التى تمر بها والابتسامة ليست مرسومة على وجهك فقد اتى الوقت للمضى قدماً، انسحب من العلاقة لأنه من المفترض أن تكون جميلا فى علاقتك وسترى كيف سيفاجئك العالم.

الثور على الصعيد الصحى

اليوم مثالى للذهاب للتدليك لتشعر بعظمة ما تقوم به، كما انه من المتوقع أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية ولكن عليك تحديد النظام الغذائى الصحى الأنسب لك.

توقعات علماء الأبراج لم الفترة القادمة

تعيش يوم كامل من التأملات اليوم، فقد تذهب لتغيير حيث كنت تفكر فى الانتقال من مكان سكن أو ظيفة حالية، فقد تحصل على بعض المساعدات من شخص لم تتوقع اتصاله بك.

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 21/10/2016

بسبب تأثير الأبراج على كوكب الأرض تتمتع بعض الأبراج بالمزيد من الطاقة الإيجابية التى تنعكس بالإيجاب على حياتهم المهنية وآدائهم بالعمل، فيما تأتى الأوضاع سلبية خاصة على الصعيد العاطفى بالنسبة للأبراج الأخرى التى تسير الأبراج فى الاتجاه المعاكس لها، وبشكل عام يحتاج الجميع إلى التحلى بالصبر اليوم.

حظك اليوم برج الحمل 21-10-2016

برج الحمل من الأبراج النارية التى تتسم بالحماسة وشدة وسرعة الانفعال، رغم طيبة قلوبهم والتعامل مع الغير بعفوية وهو أكثر توافقا مع الأبراج النارية مثله مثل الأسد والقوس، و الهوائية مثل الميزان والدلو والجوزاء، بينما أقل نسبة توافق بينه وبين الأبراج الترابية والمائية مثل الجدى والحوت.

الحمل على الصعيد المهنى

يوم عمل شاق ولكنه مليئ بالإثارة والمغامرة وتحقيق مكاسب جديدة، واكتساب خبرات أكثر من رؤساءك، وستنجح اليوم فى إثبات ذاتك بشكل أكبر إذا أحسنت اتخاذ القرارات وتعاملت مع المواقف بذكاء وعدم استهتار.

الحمل على الصعيد العاطفى

علاقتك بشريك حياتك غير مفهومة، فلقائتكما قليلة خلال الفترة الماضية مما يسبب لك الانزعاج، ولكن فى نفس الوقت تحاول مراعاة مشاعر الطرف الأخر ولا ترغب فى أن تحدث مشكلة بسبب اللقاءات القليلة.

الحمل على الصعيد الصحى

نظامك الغذائى خلال هذه الفترة مضطرب كثيراً، فتضيع ساعات طويلة دون تناول أى شيء، وتركز على الحلويات فى نعاية اليوم مما يسبب لك مشكلات بالمعدة، ويسبب لك صداع مستمر، فحاول ضبط نظامك الغذائى والإكثار من تناول الفواكه أثناء النهار.

توقعات علماء الفلك لمولود الحمل:

اليوم أمامك فرصة عمل جديدة، فلا تتسرع فى اتخاذ قرار ترك وظيفتك ، فقد تكون الجديدة بها عيوب لا تراها حالياً، فإذا كنت تحب وظيفتك الحالية فلا تتركها وفكر بهدوء واستشر زملائك المقربين.

برج الحوت حظك اليوم 21-10-2016

مشاعر مرهفة و ذكاء فطرى و قدرة مميزة على تحليل الأمور هذه هى أبرز صفات برج الحوت أحد الأبراج المائية الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى، والمهنى، بالإضافة إلى مهارته فى الأعمال الأدبية و الفنية.

برج الحوت على الصعيد المهنى..

مشكلات العمل تؤثر على طريقة أدائك، والوقت غير مناسب للحصول على إجازة لتستطيع استكمال مهامك، فكر بإيجابية وحاول الوصول لحلول مناسبة لتلك المشكلات حتى لا تخسر ثقة مديرينك.

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

علاقتك بشريك حياتك ليست على ما يرام، فرغم الحب الذى يجمعكما، إلا إنكما فى حاجة الى تجديد تلك المشاعر بطرق سهلة، كهدية بسيطة من دون مناسبة ، أو مفاجآة تسعد الطرف الأخر.

على الصعيد الصحى ..

كثرة التفكير والقلق يؤثران على صحتك، وسبباً فى الأرق الذى تعانى منه وقلة النوم مما يجعلك تشعر بخمول وكسل طيلة اليوم، فحاول ضبط مواعيد نومك والتقليل من شرب القهوة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

قد تخسر اليوم أحد أصدقائك المقربين بسبب سوء فهم واختلاف وجهات النظر، حاول التخلص من هذه العادة وتقبل النقد والرأى الأخر حتى لو لم يتوافق مع أرائك الخاصة.

برج السرطان حظك اليوم 21/10/2016

برج السرطان من أكثر الأبراج التى تبحث دائماً عن الاستقرار لكن لا يعنى ذلك أن ينجرفوا وراء مشاعرهم دون داهعى، فيجب ان يحكموا عقلهم فى أى قرار عاطفى يأخذوه فى هذه الفترة.

برج السرطان على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان يشهد عدد من التغيرات فى الفترة الحالية و هو المر الذى سيشعرك بالقلق ، لا تتردد من استشارة عدد من زملائك اذا كنت فى حاجة لذلك .

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج جيد جدا لكن عليك ان تعمل حاهدا للحفاظ على هذه الحالة و عدم تسرب الملل اليها ، فدعوة لمشاهدة فيلم جديد بالسينما او قضاء احدى السهرات قد يجدد الاجواء ويجعلها اكثر روعة .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان الصعيد الصحى يحتاج للكثير من الاهتمام ، فشعورك الدائم بالاجهاد و التعب يحتاج لفترة راحة .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان انك ستقابل عدد من اصدقاءك القدامى وهو ما سيشعرك بحالة من السرورو و الفرح ، من جهه اخرى انتظر مكافآة مالية فى الطريق اليك .

برج الدلو حظك اليوم 21/10/2016

برج الدلو من أكثر الأبراج الصريحة لكن من الممكن أن توقعهم صراحتهم فى مشاكل لا حصر لهان لذلك يجب ان يكونوا حذرين وان لا يضعوا انفسهم فى مشاكل هم فى غنى عنها.

برج الدلو على الصعيد المهنى..

لا تتخلى عن طموحك الكبير فى الوصول إلى منصب قيادى، تستحق أن تكون شخصية قيادية لأنك تمتلك قدرات مهنية كبيرة، فلا تيأس الأيام قادمة لك بحظ وفير.

برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

ينجح حدسك اليوم و تجد ما تتوقعه، تقبل أن تتعامل مع الآخرين وفقاً لما يظهروه لك، وتعتمد على حدسك وظنك بالجزء الخفى فيهم، شخصيات الأصدقاء ربما تعرفها جيداً لكنك لا تجيد التعامل معها فى كثير من الأحيان.

على الصعيد الصحى ..

التدخين لن يفيدك فى شىء، فلن تستطيع أن تقدم جديد طالما اعتدت على شىء لا يمكنك التخلى عنه، خاصة إنها عادة سلبية لن تقدم لك إلا أضرار صحية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فى حالة مزاجية مضطربة بسبب بحثه الدائم عن الجوانب الخفية شخصيات المقربين، وأخبار سعيدة تنتظره فى المحيط المهنى والترقية قريبة منه فى الأيام القادمة.

حظك اليوم برج الميزان 21_10_2016

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان وذلك ليوم الجمعة 21 أكتوبر، وهو اليوم الأخير لأبناء هذا البرج ليبدأ من بعده برج العقرب ويستمر حتى 22 من شهر نوفمبر المقبل.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

أمورك العاطفية ليست بخير فأنت بحاجة إلى النظر بشكل عميق إ

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365