6 نصائح صحية تبعد عنك شبح الاكتئاب..أبرزها النوم والابتعاد عن الـ"جنك فود"

الإحصائيات ترتفع يومياَ لتؤكد أن الضغوط النفسية والمشاكل الاجتماعية والسياسية التى تحيط بنا أصبحت سبب أساسى بإصابة الأفراد بأعراض الاكتئاب، وحسب موقع "healthycures" فهناك 6 نصائح صحية وضعها مجموعة من الباحثون بجامعة لندن لتقود الفرد للعيش بسعادة وقدرة على مواجهة الأزمات،

1. عدم الاعتماد على المحادثات الإلكترونية، والتواصل مع الأصدقاء والأهل عبر الزيارات أو المحادثات الهاتفية، مما يدعم العلاقات الإنسانية بين الأفراد وتكون موصل جيد للمشاعر الإيجابية.

2. الحرص على الاستيقاظ فى الصباح الباكر للتعرض لآشعة الشمس فقد أثبتت الدراسات أن هذه الآشعة تحفز الجسم على إفراز هرمون السعادة، بالإضافة إلى قدرة الجسم على إنتاج فيتامين " D.

3. تجنب تناول الوجبات السريعة، إذ أكدت كثير من دراسات علم النفس إلى وجود صلة بين ما يتناوله الشخص من الأكلات وبين الحالة النفسية، فمنها ما يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، أو خلل نسبة السكر فى الدم، وأخرى تتسبب فى الصداع المزمن بسبب مكسبات الطعام.

4. التعرف على قصص النجاح والتفوق للمشاهير، كيف كان لديهم من الحكمة والصبر على الوصول إلى أحلامهم ليصلوا إلى سماء النجومية.

5. كتابة الأهداف والأمنيات على ورقة والاحتفاظ بها فى مكان مرئى فى البيت أو المكتب ومتابعتها بشكل دائما حتى يعرف الإنسان نسبة ماحقق من نجاحات.

6. الحصول على عدد ساعات نوم كاف فى المساء حتى يكون الجسم فى قمة نشاطه فى الصباح ، وقد نشرت الجمعية الأمريكية لعلم النفس أن الإنسان يصبح فى قمة التوتر والعصبية عندما لا يحصل على عدد كاف من ساعات النوم.