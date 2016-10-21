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فيفي عبده تشعل الأجواء في عرض فؤاد سركيس

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الخميس 20-10-2016 19:20

عرض المصمم فؤاد سركيس مجموعته الجديدة لموسم ربيع وصيف 2017 ضمن فعاليات أسبوع الموضة في بيروت، بحضور عدد كبير من الوجوه الفنية والاجتماعية والإعلامية، التي توافدت لمشاركته هذه المناسبة. وكان أبرز الحاضرين النجمة المصرية فيفي عبده التي أشعلت الأجواء بحيويتها وطابعها المرح.
تميّزت المجموعة بتصاميمها الفضفاضة والملكية، ولوحة ألوانها المنعشة التي تتلاءم مع أجواء هذا الموسم. البداية كانت مع باقة من الفساتين التي ارتدت اللون الذهبي- الخردلي، وأخرى باللون الأحمر، قبل أن يضع الأسود لمسته الأنيقة ويليه اللون النيلي.
أما ختام العرض، فكان مع مجموعة ساحرة من فساتين الأعراس التي تنوّعت في تصاميمها.

شاهدي الصور المرفقة والفيديو لتتعرّفي أكثر على أجواء عرض فؤاد سركيس

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سيدتي