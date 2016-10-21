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قاتل أخته خنقا ببورسعيد: "قتلتها عشان كانت بتخرج كتير"

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قاتل أخته خنقا ببورسعيد: "قتلتها عشان كانت بتخرج كتير" قاتل أخته خنقا ببورسعيد: "قتلتها عشان كانت بتخرج كتير"

>بورسعيد – محمد عزام

تمكن ضباط مباحث قسم الضواحي ببورسعيد، مساء اليوم الخميس، من ضبط المتهم بقتل أخته خنقاً داخل منزلها في منطقة فاطمة الزهراء.

 

كان قد تبلغ لقسم شرطة الضواحي، بالعثور على جثة لسيده داخل شقتها بمساكن فاطمة الزهراء، وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أن الجثة لـ" ناديه . ي . ال" - 23 سنه، ربة منزل (مطلقه) مسجاة على ظهرها بأريكة فى صالة المسكن ومرتديه ملابسها كاملة .

 

كما اتضح أنها مصابه بـ(علامات خنق دائرية حول الرقبة والحنجرة، سحجه أعلى الأنف، سحجات حول الفم، سحجات بأصابع اليد اليمنى )، وتبين أن جميع منافذ الشقة سليمة، وكذا محتوياتها وعدم وجود ثمة مسروقات.

 

وبمناقشة والدتها أقرت بقيام نجلها " إبراهيم . ي . ال" - 21 عاما، بإرتكاب الواقعه لسوء سلوكها؛ وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه لسوء سلوك شقيقته كونها مطلقه وخروجها المتكرر، وعند معاتبتها قامت بنهره، فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة فقام على إثرها بخنقها مما أودى بحياتها .

 

تحرر المحضر رقم3560 /2016 إدارى الضواحى، و جارى العرض على النيابة العامة.


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