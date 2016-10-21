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نوم الأطفال حديثي الولادة

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نوم الأطفال حديثي الولادة نوم الأطفال حديثي الولادة

الجمعة 21-10-2016 19:30

جدَّة ـ يسرا فيصل - ولاء حداد رسومات – منى باشطح

تتساءل الأم عن طبيعة نوم طفلها، وعمَّا إذا كان يعاني من مشكلة في النوم أم لا، سواء كان نوماً زائداً على الحدِّ أو نوماً قليلاً بالإضافة إلى أهميَّة معرفة عدد الساعات المناسبة للمولود.
"سيدتي وطفلك» التقت بالاستشاريَّة في طبِّ الأسرة، الدكتورة شريفة عبد الله الزهراني، لتحدثك عن هذه المرحلة.


- ينام الأطفال حديثو الولادة ما بين 16 ـ 18 ساعة في اليوم، وغالباً ما ينام في الليل أكثر من النهار وأحياناً العكس.
ـ في الشهر الثالث ينتظم النوم ويستطيع الطفل أن ينام ما لا يقل عن 5 ساعات ليلاً على الأقل، وبالتالي يستطيع الأبوان النوم بطريقة طبيعيَّة.
ـ يكون نومه عميقاً، لكن ليس بقدر ما كان وهو حديث الولادة وتبدأ طبيعة نومه الشخصيَّة، التي تعتمد على الوراثة في الظهور فقد يكون نومه عميقاً أو خفيفاً يستيقظ من أقل صوت.


في عمر أسبوع
النهار: 8 ساعات
الليل: 8.5 ساعات
في عمر أربع أسابيع
النهار: 6.75 ساعات
الليل: 8.75 ساعات
في عمر ثلاثة أشهر
النهار: 5 ساعات
الليل: 10 ساعات


في عمر ستَّة أشهر
النهار: 4 ساعات. الليل: 10 ساعات
في عمر تسعة أشهر
النهار: 2.75 ساعة. الليل: 11.25 ساعة.

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سيدتي