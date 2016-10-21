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وزير الصحة: مجلس الوزراء اعتمد مليار و650 مليون جنيه لشراء مستلزمات طبية

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وزير الصحة: مجلس الوزراء اعتمد مليار و650 مليون جنيه لشراء مستلزمات طبية وزير الصحة: مجلس الوزراء اعتمد مليار و650 مليون جنيه لشراء مستلزمات طبية

>كتب محسن البديوى

كشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، اعتماد مجلس الوزراء مليار و650 مليون جنيه، لشراء مستلزمات وأجهزة طبية، تغطى مستشفيات لمدة سنتين، من خلال الشراء المجمع الذى تم بين وزارة الصحة والدفاع، لافتا الى أنه لأول مرة يحدث فى تاريخ مصر قيام الدولة بشراء مستلزمات المستشفيات بشكل مجمع  لمدة عامين .

 

وقال الوزير، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس" إن قيام الوزارة بشراء مستلزمات المستشفيات، وفر على الدولة ما يقرب من 5 مليار جنيه.

 

وتابع :"هناك محاولات لإحباط الناس من كل خطوة نخطوها للأمام، واشاعات تسعى إلى تراجعنا الف خطوة لخلف".


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