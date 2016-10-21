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التموين: تطوير القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها لتأمين السلع التموينية

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التموين: تطوير القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها لتأمين السلع التموينية التموين: تطوير القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها لتأمين السلع التموينية

>كتبت سماح لبيب

أكد مصدر مسئول بوزارة والتجارة الداخلية، أن محمد على مصيلحى وزير التموين، وجه بوضع خطة تطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وذلك لأن هذه الشركات تتحمل مسئولية كافة السلع التموينية. 

 

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن تستورد من 75 إلى 90% من احتياجاتها من السلع الغذائية، وأن المشكلة فى الاستهلاك الأعلى من الإنتاج فى السوق المصرية.

 

من الجدير بالذكر، أن وزير التموين أعلن عن توفير البنك المركزى لمبلغ 1.8 مليار دولار، لتوفير السلع الغذائية التى تحتاجها البلاد لمدة 6 أشهر قادمة.

 


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