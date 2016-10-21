«معيزيلة الرياض» بلا مداخل ومخارج

السكان يتجاوزون الأرصفة لعدم وجود مداخل ومخارج لحيهم

ناشد أهالي حي المعيزيلة شرق الرياض، وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان لتوجيه المسؤولين بإيجاد حل عاجل بوضع مداخل ومخارج للحي الذي أصبح محاصراً من جميع الاتجاهات بلا مدخل ولا مخرج.

وقد أجبر الأهالي على عكس الطرق وتجاوز الأرصفة للدخول والخروج من الحي، ما يشكل خطرا عليهم وعلى سالكي الطريق.

وأكدوا أن مصممي الطرق لم يضعوا حيهم في الحسبان، مقترحين أن يكون هناك مدخل للحي من طريق خريص امتداد شارع الشيخ زايد آل نهيان، وكذلك مخرج على طريق الشيخ جابر بالقرب من فندق الرويسان. وطالبوا أيضاً بفتح إشارة تقاطع الشيخ جابر مع طريق الأمير بندر لما لها من أهمية لهذا الحي.