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مواطن يتكفل بزراعة ملعب لذوي الاحتياجات في عرعر

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تكفل مواطن بزراعة وتجهيز ملعب مركز الرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة التابع للجنة التنمية الاجتماعية في عرعر. وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في عرعر مترك الهري أن مركز الرعاية النهارية يقدم خدماته لذوي الاحتياجات الخاصة كأول مركز في عرعر بعد التأهيل الشامل والذي تم اعتماده العام الجاري من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقدم شكره للمواطن عوض الفياض على هذا التبرع الذي سيكون له دور في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير ملعب بكامل جاهزيته لخدمة أطفال المركز، داعياً الجميع إلى مساندة التنمية الاجتماعية من خلال المشاركة المجتمعية لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا، ودعم المركز الذي سيبدأ العمل به خلال الأسابيع المقبلة.

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