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مقابلة المرشحين للعمل في السلك القضائي يومي الأحد والاثنين

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حدد المجلس الأعلى للقضاء موعد مقابلة المرشحين للعمل في السلك القضائي من خريجي كلية الشريعة بجامعة جازان وخريجي كلية الشريعة بجامعة الملك خالد وكذلك المتأخرون من مرشحي الجامعات الذين لم يحضروا المقابلات السابقة. وبين المجلس موعد المقابلة لخريجي كلية الشريعة بجامعة جازان والمتأخرين من مرشحي الجامعات الذين لم يحضروا المقابلات السابقة وذلك يوم الاثنين الموافق 1438/01/23هـ في مقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض بطريق الملك فهد في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

وأعلن المجلس عن موعد مقابلة المرشحين للعمل في السلك القضائي من خريجي كلية الشريعة بجامعة الملك خالد للفصل الدراسي الثاني من العام 1437/1436هـ. وحدد المجلس الأعلى للقضاء موعد المقابلة في يوم الأحد الموافق 1438/01/22هـ في مقر المجلس الأعلى للقضاء بطريق الملك فهد بالرياض في تمام الساعة 11:00 صباحاً وطالب المجلس بضرورة إحضار أصل الهوية الوطنية.

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