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طلبة بجامعة حائل يشاركون في أبحاث عالمية

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شارك مجموعة من طلاب جامعة حائل ممثلين عن كلية الصيدلة في أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للقاحات والذي أقيم في مدينة امستردام بهولندا، في بحث عنوانه دراسة بحثية عن مدى ادراك ووعي الآباء بما يتعلق بالتطعيم.

وأوضح د. ثامر بن مسند الشمري عميد كلية الصيدلية بالجامعة والمشرف على البحث المقدم في المؤتمر، بأنه تمت مناقشة البحث مع البحوث المختارة لتميزها في المؤتمر، ودار عدد من الأسئلة والاستفسارات حول البحث.

وقدَّم شكره لدور الجامعة على حثَّهم على المشاركة بالأبحاث وعلى أن يكون للطلاب دورًا في مثل هذه الأبحاث كي يكونوا من أساسات نهضة التعليم والبحث العلمي في المنطقة

يُذكر أن هذا المؤتمر يهتم باللقاحات وآخر ما توصل إليه العلم فيه هذا المجال، ويحضره سنويًا نخبة من العلماء من منظمات وجامعات على مستوى العالم ويقام مرة واحدة سنويا.

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