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أمير القصيم يستقبل سفيري الكويت والبحرين لدى المملكة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة امس، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، اللذين يزوران منطقة القصيم.

وقد رحب الأمير فيصل بن مشعل بهما، متمنياً لهما طيب الإقامة، وجرى تبادل الأحاديث بينهم حول العلاقات الأخوية التي تربط بدولتي الكويت والبحرين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الروابط الأخوية الوثيقة ، مشيداً سموه بالعلاقات التاريخية المتينة بينها.

 من جانبه أشاد سفيرا الكويت والبحرين بالتطور الذي تعيشه المملكة بصفة عامة، ومنطقة القصيم بصفة خاصة من تطور ونهضة شاملة، مقدرين مواقف المملكة العربية السعودية، ودعمها المستمر لدول الخليج الشقيقة ومسيرتها التنموية والإصلاحية وتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه خير شعوبها ومصلحة الأمة العربية والإسلامية.

وأقام أمير منطقة القصيم مأدبة غداء لسفيري دولتي الكويت والبحرين، وذلك بقصر سموه، بحضور وكلاء الإمارة ومديري الجهات الحكومية ومحافظي المحافظات، وأعيان ووجهاء المنطقة.

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