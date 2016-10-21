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الخزانة الأميركية تُثمن التعاون السعودي وتحظر أربعة من قياديي وشركة لحزب الله

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فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس حظراً على أربعة من قياديي حزب الله وشركة واحدة لارتباطها بأنشطة تمويل ودعم لأنشطة حزب الله اللبناني الإرهابية والقيادات الأربعة هم : محمد المختار فلاح كلاس ، حسن جمال الدين ، محمد غالب حمدار ، يوسف إياد ، وشركة المنظفات العالمية. وأضافت الوزارة في بيان رسمي لها أنها اتخذت هذه الخطوات لعرقلة دعم وتمويل علميات حزب الله وفقا للأمر التنفيذي (EO) 13224، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب. وقالت الوزارة إنه وبموجب القرار الإداري يتم حظر جميع ممتلكات ومصالح هؤلاء الأفراد والشركة المذكورة بحسب القانون الأميركي، ويحظر على جميع المواطنين والشركات الأميركية في الولايات المتحدة من الانخراط في معاملات معهم.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن المملكة العربية انضمت للولايات المتحدة من خلال حظر محمد المختار كلاس، حسن الجمل الدين، ومنظفات S.A.R.L. العالمية بموجب قانون جرائم الإرهاب في المملكة. وحيا بيان وزارة الخزانة الأميركية الجهود المشتركة بين الإدارة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة وحكومة المملكة وتعاون الطرفين في مكافحة الأنشطة الإرهابية لحزب الله في جميع أنحاء العالم. وقال آدم زوبين، وكيل الأمين بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في وزارة الخزانة. "لا يزال حزب الله يخطط وينسق لتنفيذ هجمات إرهابية في جميع أنحاء العالم، وستواصل وزارة الخزانة استهداف هذه الخطط بقوة وكل الأفراد والجماعات التي تدعم أنشطة حزب الله الإرهابية."

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