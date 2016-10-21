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«أمين الشورى» يستعرض والسفير الأسباني العلاقات البرلمانية

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استقبل أمين عام مجلس الشورى د. محمد بن عبدالله آل عمرو، في مكتبه بمقر المجلس بالرياض أمس، سفير مملكة اسبانيا لدى المملكة خواكين بيريث. وفي مستهل اللقاء، رحب الأمين العام بالسفير الأسباني، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين المملكة ومملكة اسبانيا في مختلف المجالات.

من جانبه، نوه السفير الاسباني بالعلاقات الثنائية بين اسبانيا والمملكة، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشورى والبرلمان الاسباني في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين من خلال الزيارات المتبادلة بينهما. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، خاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الاسباني، وسبل تعزيز الزيارات المتبادلة بينهما، لما لها من دور في فتح آفاق أوسع لمجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشورى، ونائب رئيس البعثة بالسفارة الاسبانية السيدة بيترز دي بينتو.

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