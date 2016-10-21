شرطة العلا توقف المعتدين على معلم النجيل

صورة للمعلم تناقلتها وسائل التواصل

أوقفت شرطة العلا المعتدين على أحد معلمي مدرسة كعب بن مالك الابتدائية والمتوسطة بقرية النجيل، وذكر المتحدث الرسمي بإدارة التعليم علي جبر لـ"الرياض" بأن المعلم محمد إبراهيم السبرقي تعرض أمام بوابة المدرسة للاعتداء عليه بالضرب من قبل أحد طلاب المدرسة بمشاركة مجموعة من الأشخاص (وهم من خارج المدرسة) وعلى الفور قام عدد من زملاء المعلم بفك الاشتباك ونقل المعلم لمركز قرية النجيل المجاور للمدرسة للإبلاغ عن الحادثة لاتخاذ ما يلزم ومن ثم حول المعلم لمستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا للعلاج وكانت حالته مستقرة.

وقد زارت إدارة المتابعة المدرسة في نفس اليوم للوقوف على تفاصيل الحادثة واتخاذ الخطوات النظامية حيث تعمل إدارة المدرسة على تطبيق ما جاء في لائحة قواعد السلوك والمواظبة، علما بأن الطالب والمشاركين في الحادثة موقوفون حاليا في شرطة محافظة العلا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وقد خرج المعلم من المستشفى وهو بصحة جيدة ويجري متابعة استكمال كافة الإجراءات من قبل القسم المختص بالإدارة.