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المملكة تصنف أسماء أفراد وكيانات لارتباطهم بأنشطة تابعة لحزب الله الإرهابي

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صنفت المملكة العربية امس اسمين لفردين وكيان واحد لارتباطها بأنشطة تابعة لـ"حزب الله اللبناني"، وهم على النحو الآتي:

  1. محمد المختار فلاح كلاس (Mohamed Al-Mohtar Falah Kallas)

    Mohamed Al-Mohtar Falah kallas

الاسم: محمد المختار فلاح كلاس

تاريخ الميلاد:1 سبتمبر 1987م .

الجنسية: لبناني

RL0665670 رقم الجواز:

  1. حسن حاتم جمال الدين (Hasan Hatem Jmaml Al-Din)

    Hasan Hatem Jmaml-al-Din

الاسم: حسن حاتم جمال الدين

تاريخ الميلاد: 11 مايو 1983م .

الجنسية: لبناني

RL2589786 رقم الجواز:

  1. شركة المنظفات العالمية (Global Cleaners)،(GLBAL CLEN S.A.R.L) وهي شركة لبنانية مسجلة في العراق، ومركزها الرئيسي في مدينة (بغداد) ولها مكتب في منطقة الضاحية الجنوبية في لبنان.

وستواصل المملكة العربية السعودية مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله اللبناني بكافة الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة أو منظمة دولية على مليشيات حزب الله وأنشطته الإرهابية والإجرامية.

ولطالما يقوم حزب الله بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإن المملكة العربية السعودية سوف تواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف.

ويأتي تصنيف تلك الأسماء وفرض عقوبات عليهما استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة غسل الأموال، والمرسوم الملكي أ/ 44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم ومع الكيان أعلاه، حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الأسماء المصنفة وفقاً للأنظمة المرعية في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة القيام بأي تعاملات معهما ومع الكيان أعلاه.

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