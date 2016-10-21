خالد الفيصل يوجه بالتحقيق مع ممثلي شركات السيارات المخالفة بمعرض «أكسس»

الأمير خالد الفيصل

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، شرطة المنطقة برصد مخالفات معرض أكسس الدولي العاشر بجدة والتي تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي وعادات وتقاليد هذه البلاد، والتعامل مع المخالفين وفق الأنظمة والقوانين.

وبناء على هذا التوجيه، فقد أوقفت شرطة المنطقة ممثلي الشركة المنظمة، وشركات السيارات المخالفة، للتحقيق معهم ومن ثم تطبيق النظام بحقهم.

وكان ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا صور نساء يروجن للسيارات داخل المعرض، إلى جانب مخالفات أخرى تم رصدها من قبل الفرق الميدانية المكلفة من شرطة المنطقة، وتم التحفظ على مرتكبيها، وسيتم تطبيق الأنظمة بحقهم.

من ناحية أخرى، أصدر البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، عقوبة على المؤسسة المنظمة لمعرض السيارات الفاخرة "معرض أكسس" في مدينة جدة، وذلك لعدم التزام المؤسسة بالقيم الإسلامية والضوابط الشرعية والتقاليد العامة وأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتم توقيع منظم المعرض على تعهد بإزالة المخالفة فورًا وعدم تكرارها مستقبلاً.

وشدّد البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على أهمية الالتزام بالقيم الإسلامية والتقاليد العامة عند إقامة المعارض والمؤتمرات في المملكة، والالتزام بالأنظمة التي يتم بموجبها إصدار تراخيص إقامة المعارض، مثمنا اهتمام منظمي المعارض والمؤتمرات بهذه الأنظمة وحرصهم على التعاون مع برنامج المعارض والمؤتمرات للارتقاء بهذه الصناعة.