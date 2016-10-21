أخبار عاجلة

انتظروا النجمة مي سليم وميس حمدان ومحمود عبد المغني في حلقة خاصة في عيش الليلة الخميس الـ 9 مساءً -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى -
إرسال ملفات التحقيق في قضية تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا لنيابة أمن الدولة -
بالصور ... الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط -
خلال رفع الجلسة العامة.. رئيس "النواب" للأعضاء: مفيش إجازات -
للعام الثالث.. ''فاب لاب'' تنظم أكبر مهرجان للابتكارات بمصر وسط أجواء كرنفالية -
4 دول تعزي "شكري" في ضحايا تفجيري الكنيستين -
عبدالعال: الإرهاب لم يضرب مطاراتنا مثل دول أخرى.. ولا يوجد لدينا مشاكل -
فتاتان تنفذان هجومًا انتحاريًا في نيجيريا -
وفاة فلسطيني بعد شهر من إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

خالد الفيصل يوجه بالتحقيق مع ممثلي شركات السيارات المخالفة بمعرض «أكسس»

Google+ Print
خالد الفيصل يوجه بالتحقيق مع ممثلي شركات السيارات المخالفة بمعرض «أكسس» خالد الفيصل يوجه بالتحقيق مع ممثلي شركات السيارات المخالفة بمعرض «أكسس»

الأمير خالد الفيصل

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، شرطة المنطقة برصد مخالفات معرض أكسس الدولي العاشر بجدة والتي تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي وعادات وتقاليد هذه البلاد، والتعامل مع المخالفين وفق الأنظمة والقوانين.

وبناء على هذا التوجيه، فقد أوقفت شرطة المنطقة ممثلي الشركة المنظمة، وشركات السيارات المخالفة، للتحقيق معهم ومن ثم تطبيق النظام بحقهم.

وكان ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا صور نساء يروجن للسيارات داخل المعرض، إلى جانب مخالفات أخرى تم رصدها من قبل الفرق الميدانية المكلفة من شرطة المنطقة، وتم التحفظ على مرتكبيها، وسيتم تطبيق الأنظمة بحقهم.

من ناحية أخرى، أصدر البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، عقوبة على المؤسسة المنظمة لمعرض السيارات الفاخرة "معرض أكسس" في مدينة جدة، وذلك لعدم التزام المؤسسة بالقيم الإسلامية والضوابط الشرعية والتقاليد العامة وأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتم توقيع منظم المعرض على تعهد بإزالة المخالفة فورًا وعدم تكرارها مستقبلاً.

وشدّد البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على أهمية الالتزام بالقيم الإسلامية والتقاليد العامة عند إقامة المعارض والمؤتمرات في المملكة، والالتزام بالأنظمة التي يتم بموجبها إصدار تراخيص إقامة المعارض، مثمنا اهتمام منظمي المعارض والمؤتمرات بهذه الأنظمة وحرصهم على التعاون مع برنامج المعارض والمؤتمرات للارتقاء بهذه الصناعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية