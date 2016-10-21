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التحالف يرد على إطلاق صواريخ ومقذوفات على نجران وجازان

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ندد وزير الخارجية عادل الجبير لدى لقائه أمس نظيره الأميركي بانتهاكات الانقلابيين المستمرة للهدنة في اليمن. كما ندد الجبير بتصاعد العنف من جانب مليشيات الحوثي وصالح، مشددا على ان المملكة تحتفظ بحق الدفاع عن النفس.

من جهته حث وزير الخارجية الأميركي جون كيري الحوثيين على احترام وقف إطلاق النار وقال إن المملكة لها الحق في إيقاف هجمات الصواريخ، مثل الهجوم الذي أودى بحياة اثنين من المدنيين السعوديين.

وكان تقرير حقوقي نُشِرَ أمس قد كشف عن انتهاك جماعة الحوثي وقوات صالح للهدنة الإنسانية الرابعة في اليمن.

وزير الخارجية الأميركي يحث الحوثيين وصالح على احترام وقف إطلاق النار

إلى ذلك أعلنت لجان المراقبة التابعة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وقوع أكثر من 43 حالة خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أقر منتصف ليل الأربعاء الموافق 18 محرم 1438، بين قوات التحالف ومليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وكانت هذه الخروقات على الشريط الحدودي بين واليمن وتحديداً في منطقتي نجران وجازان؛ وذلك باستخدام أسلحة متنوعة تمثلت في إطلاق صواريخ ومقذوفات ورماية مباشرة وقناصين. وأفادت قوات التحالف بأنه تم الرد على مصادر النيران وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، وإذ تعلن قوات التحالف هذا فإنها ستستمر في التصدي لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري والاستطلاع الجوي لأي تحركات لمليشيات الحوثي والقوات الموالية لها، مع تطبيقها لسياسة ضبط النفس تجاه هذه الخروقات.

وتحمّل قوات التحالف المليشيا الحوثية والقوات التابعة لها تعطيل دخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة من قبل المليشيات داخل اليمن، وأن قوات التحالف ستستمر في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

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