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«المالية»: أنهينا تسعير وتخصيص الطرح الأول للسندات بمجموع 17.5 مليار دولار

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«المالية»: أنهينا تسعير وتخصيص الطرح الأول للسندات بمجموع 17.5 مليار دولار «المالية»: أنهينا تسعير وتخصيص الطرح الأول للسندات بمجموع 17.5 مليار دولار

د. إبراهيم العساف

أنهت وزارة المالية تسعير وتخصيص الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي؛ وذلك ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين العام الذي تم إنشاؤه حديثاً. وبلغ المجموع الإجمالي للطرح الأول 17.5 مليار دولار أميركي (65.6 مليار ريال سعودي). وبلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه السندات مبلغاً قدره 67 مليار دولار أميركي (251.3 مليار ريال سعودي) .

وقالت الوزارة إنها ستعلن في بيان إلحاقي عن التفاصيل قريباً. من جهة اخرى قال إبراهيم العساف وزير المالية، إن التأخر في صرف مستحقات المقاولين خلال الفترة الماضية كان لأسباب فنية. وأوضح العساف في تصريحات تلقزيونية أن وتيرة الصرف انتظمت وسترتفع خلال الفترة القادمة.

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