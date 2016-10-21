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أمير الرياض: الملك وجهني بتجربة القطار وإعطائه فكرة عن المشروع

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجهه بالقيام بتجربة رحلة القطار الشمال التي انطلقت أمس من الرياض إلى محافظة المجمعة، لكي أعطيه -حفظه الله- فكرة عن ما ألمسه في هذا المشروع العملاق الذي يعتبر أحد معطيات الوطن لأبنائه.

وأضاف سموه في تصريح صحفي عقب تفقده قطار الشمال، ومحطتي الرياض والمجمعة، أن بلادنا قارة وفي حاجة وتطلع إلى الكثير من المشروعات التي يوليها خادم الحرمين الخطط الجيدة والسليمة التي ستظهر بها جلية في هذا المشروع وغيره، مضيفاً سموه "انتظروا قليلاً وسترون المملكة بمظهر جديد".

بلادنا بحاجة لهذه المشروعات.. وانتظروا قليلاً لتروا المملكة بمظهر جديد

وأشار سموه إلى أن قيمة القطار واضحة وجلية وأنه سيعزز أمن الطرق والسلامة المرورية وسلامة الأرواح وراحتها، وهو الهدف الأساسي والأول الذي تقدمه الدولة لهم. وحدد أمير الرياض بداية السنة المقبلة موعداً لبداية الرحلات لراغبي السفر على القطار، موضحاً أنه سيسبقها رحلات تجريبية، للتأكد من سلامة المشروع ورقي خدماته.

وأشاد سموه بالشباب السعودي العاملين بالمشروع مكرراً اعتزازه وفخره بهذه النماذج المشرفة، ومثمناً خطوة الشركة بتهيئة الشباب من خلال البعثات والتدريب المناسب للخريجين.

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