أخبار عاجلة

انتظروا النجمة مي سليم وميس حمدان ومحمود عبد المغني في حلقة خاصة في عيش الليلة الخميس الـ 9 مساءً -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى -
إرسال ملفات التحقيق في قضية تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا لنيابة أمن الدولة -
بالصور ... الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط -
خلال رفع الجلسة العامة.. رئيس "النواب" للأعضاء: مفيش إجازات -
للعام الثالث.. ''فاب لاب'' تنظم أكبر مهرجان للابتكارات بمصر وسط أجواء كرنفالية -
4 دول تعزي "شكري" في ضحايا تفجيري الكنيستين -
عبدالعال: الإرهاب لم يضرب مطاراتنا مثل دول أخرى.. ولا يوجد لدينا مشاكل -
فتاتان تنفذان هجومًا انتحاريًا في نيجيريا -
وفاة فلسطيني بعد شهر من إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هيئة الاستثمار: نعمل على حل شكاوى 500 مستثمر مصرى وأجنبى

Google+ Print
هيئة الاستثمار: نعمل على حل شكاوى 500 مستثمر مصرى وأجنبى هيئة الاستثمار: نعمل على حل شكاوى 500 مستثمر مصرى وأجنبى

>كتب محسن البديوى

قال محمد خضير الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار وعضو المجلس الأعلى للاستثمار، إن الهيئة لديها خطة واضحة للإصلاح التشريعى فيما يتعلق بالاستثمارات.

 

وأضاف خضير فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن هيئة الاستثمار تقوم برسم وطرح الرؤى التشريعية الخاصة لتطوير الاستثمار.

 

وكشف عضو المجلس الأعلى للاستثمار أن الهيئة قامت بعمل لقاءات مع أكثر من 500 مستثمر مصرى وأجنبى لسماع مشكلاتهم للعمل على حلها.

 

وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بالدور التنظيمى والرقابى والترويجى لعملية الاستثمار والترويج والمراقبة فى ، وهى الاداة التنفيذية لعملية وتنظيم ومراحل وعملية الاستثمار من حيث تأسيس الشركات وأخذ الاجراءات التنفيذية فى المناطق الحرة وكافة المنشآت التابعة للهيئة .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى