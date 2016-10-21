هيئة الاستثمار: نعمل على حل شكاوى 500 مستثمر مصرى وأجنبى

قال محمد خضير الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار وعضو المجلس الأعلى للاستثمار، إن الهيئة لديها خطة واضحة للإصلاح التشريعى فيما يتعلق بالاستثمارات.

وأضاف خضير فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن هيئة الاستثمار تقوم برسم وطرح الرؤى التشريعية الخاصة لتطوير الاستثمار.

وكشف عضو المجلس الأعلى للاستثمار أن الهيئة قامت بعمل لقاءات مع أكثر من 500 مستثمر مصرى وأجنبى لسماع مشكلاتهم للعمل على حلها.

وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بالدور التنظيمى والرقابى والترويجى لعملية الاستثمار والترويج والمراقبة فى مصر، وهى الاداة التنفيذية لعملية وتنظيم ومراحل وعملية الاستثمار من حيث تأسيس الشركات وأخذ الاجراءات التنفيذية فى المناطق الحرة وكافة المنشآت التابعة للهيئة .