أحمد بالهول: الجودة عنوان مسيرة التعليم في الدولة

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، أن جودة التعليم ستبقى هدفاً وعنواناً لمسيرة التعليم في الدولة. جاء ذلك لدى زيارة معاليه أمس حرم جامعة دبي، لتفقد مبنى الجامعة الجديد في مدينة دبي الأكاديمية.

وكان في استقباله رئيس جامعة دبي، الدكتور عيسى البستكي، وعدد من الموظفين وأعضاء هيئة التدريس الذين رافقوه في جولة بأقسام المبنى، بما في ذلك كلية دبي للأعمال، والبناء المستقبلي لكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبة وصفوف ومختبرات، وقاعات الجامعة.

وشكر معاليه أسرة الجامعة على جهودهم المستمرة لتعزيز البحث العلمي والابتكار، وجودة التعليم في الإمارات. وناقش معالي الدكتور أحمد الفلاسي، مع الدكتور عيسى البستكي مستقبل الجامعات ومراكز الأبحاث والتعليم في الدولة والخطط الاستراتيجية المستقبلية لجامعة دبي.