حسين الحمادي يدعو إلى إحياء الأسبوع العربي للكيمياء غداً

دعا معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم مديري النطاقات والمدارس بالدولة إلى إحياء الأسبوع العربي للكيمياء الذي يقام غداً ويستمر حتى 28 أكتوبر الجاري.

كما دعا معاليه المدارس إلى الاحتفال بهذا الأسبوع من خلال تنظيم الفعاليات والبرامج داخل المدرسة من خلال الإذاعة المدرسية وفعاليات جماعة الكيمياء بكل مدرسة وإقامة ندوات ومحاضرات حول أهمية الكيمياء وإقامة معارض مصغرة لنتاجات مادة الكيمياء.

من جانبها أعربت الكيميائية موزة سيف مطر الشامسي الأمين العام المساعد لاتحاد الكيميائيين العرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكيميائية الإماراتية عن تقديرها لدعوة معالي الوزير وتشجيعه ورعايته لهذه الفعاليات ما يعكس حرص قيادة الوزارة على تحقيق المزيد من الشراكات العلمية والوطنية في الارتقاء بمنظومة تعليم الكيمياء ونشر الثقافة العلمية وتعزيز التعاون مع جمعيات النفع العام وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع وضرورة إسهامها في خدمة الأجندة الوطنية والسياسة التعليمية للدولة وفق رؤية 2030 الاتحادية.

وقالت الشامسي إن الجمعيات والنقابات الكيميائية العربية اتفقت بشأن تفعيل الأسبوع العربي للكيمياء لهذا العام كأحد قرارات المجلس الأعلى لاتحاد الكيميائيين العرب في جلسته الخامسة والثلاثين المنعقدة في مملكة المغرب ويصادف آخر أسبوع من شهر أكتوبر كل عام والذي أتفق على تسميته بهذه الصيغة وتحديد ملامحه بهذا الشكل في اجتماع تونس عام 2015.