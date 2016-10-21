عبد الله الثاني يشيد بإسهامات محمد بن راشد التنموية

أعرب الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عن تقديره لدولة الإمارات، بقيادة أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولشعبها الشقيق، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين.

وأشاد الملك عبد الله الثاني بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعمة للتنمية في مختلف أنحاء العالم العربي، وبما في ذلك الأردن، في إطار العلاقات الثنائية والأخوية الوثيقة التي طالما جمعت البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء الملك عبد الله الثاني بحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، قبيل افتتاح مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري في محافظة عجلون.

وتفقّد الملك عبد الله الثاني، ترافقه سمو الأميرة هيا بنت الحسين، مختلف أقسام المستشفى ذي الطوابق التسعة، المشيَّد على مساحة تبلغ 11 هكتاراً، ويتسع لـ150 سريراً، بما في ذلك أجنحة الجراحة للرجال والنساء، كما تضمنت الزيارة الاطلاع على التجهيزات الطبية التي تعد من الأحدث عالمياً في مختلف تخصصات الفحص السريري والتشخيص والعلاج للمرضى.

دعم

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قدم دعماً لعدد من المؤسسات والمشاريع في الأردن، منها مؤسسة الحسين للسرطان، وحملة «أمة تقرأ»، في مجال نشر المعرفة في مخيمات اللاجئين، إضافة إلى التجديدات الشاملة والتوسعات الجديدة التي تم إدخالها على مركز هيا الثقافي في عمَّان.