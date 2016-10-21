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وزير الرى: الانتهاء من إنشاء مرسى "كواجوك" بجنوب السودان نهاية العام

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وزير الرى: الانتهاء من إنشاء مرسى "كواجوك" بجنوب السودان نهاية العام وزير الرى: الانتهاء من إنشاء مرسى "كواجوك" بجنوب السودان نهاية العام

>كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم الانتهاء من إنشاء المرسى النهرى، بمدينة كواجوك عاصمة ولاية جوجريال بجنوب السودان، قبل نهاية العام وتنفذه شركة المقاولون العرب بتكلفه 1.9 مليون دولار.

 

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية، أن المرسى سيسهم فى تنشيط الملاحة النهرية بين المدن الرئيسية فى حوض بحر الغزال، وتعزيز التجارة البينية بينها لافتاً الى أن المجرى النهرى وسيلة انتقال رئيسيه بين ولايات الجنوب للمواطنيين والبضائع.

 

وتقوم الشركة حاليا بأعمال التدبيش الخارجى للمرسى النهرى، وأعمال الردم بجسم المرسى والممشى الخاص به، بعدما تم الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة للأعمدة والأسوار المحيطة بالمرسى، ليتم ربطه بالمرسى النهرى بمدينة واو بولاية "واو" الذى تم تنفيذه من المنحة أيضا، وذلك للمساهمه فى الربط بين أهم ولايتين فى حوض بحر الغزال ملاحياً، مما سيساهم فى حركة النقل وازدهار التجارة بين الولايتين.

 

الجدير بالذكر، أن الوزارة تعمل فى إطار توجهات الدولة نحو تفعيل التعاون مع دول حوض النيل خاصة فى مجال المياه، حيث أن داعمة للتنمية بكافة دول الحوض، وأن العلاقة بين مصر وجنوب السودان هى علاقات تاريخية وأزلية يتم تدعيمها حديثا بعدد من اتفاقيات التعاون بعدد من المجالات، أهمها مجال المياه.

 

وانتهت وزارة الرى من تنفيذ خمسه آبار جوفية فى نطاق مدينة جوبا فى إطار حرص الوزارة على المتابعة مع المحليات والأهالى المستفيدين من هذه المحطات، بالإضافة إلى افتتاح محطة مياه شرب مؤخرا بمقاطعة الرجاف بإنشاء بئر جوفى  بعمق 100 متر، وعدد من مجمعات توزيع المياه للأهالى بالمنطقة، بالإضافة إلى توفير معمل مركزى لتحديد نوعية المياه، وذلك ضمن مشروعات المنحه المصرية.


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