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رئيس "صحة البرلمان": نراجع قوانين بنوك الدم ونعد زيارات ميدانية بالمحافظات

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رئيس "صحة البرلمان": نراجع قوانين بنوك الدم ونعد زيارات ميدانية بالمحافظات رئيس "صحة البرلمان": نراجع قوانين بنوك الدم ونعد زيارات ميدانية بالمحافظات

>كتب محمود حسين

قال الدكتور محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هيئة المكتب اجتمعت بعد فوزها فى انتخابات اللجنة، ووضعت أساسيات خطة عملها فى دور الانعقاد الثانى.

 

وأضاف "العمارى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن خطة العمل تشمل مناقشة قانون التأمين الصحى الشامل ومشروع قانون الهيئة المصرية للدواء، ومراجعة قوانين بنوك الدم لإعداد مشروع قانون ينظم عمل بنوك الدم والرقابة عليها، مشيرا إلى أن النائبة الدكتورة هالة مستكلى ـ عضو اللجنة أعلنت أنها ستتقدم بمشروع قانون بشأن بنوك الدم.

 

وأشار "العمارى" إلى أن لجنة الصحة ستنظم زيارات ميدانية للمنشآت الصحية والطبية بمختلف المحافظات للوقوف على المشاكل فى قطاع الصحة على  أرض الواقع، بالإضافة إلى تشكيل لجان استماع بشأن مشاكل الصحة، لجان تقصى حقائق فى مشاكل الدواء ونقص الألبان وغيرها.

 


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