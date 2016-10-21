الزراعة: 1.6 مليون طن إنتاج مصر من الأسماك وإزالة 83% تعديات على البحيرات

كشف آخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، أن إجمالى إنتاج مصر من الأسماك بلغ مليون و600 ألف طن، بزيادة عن العام الماضى 220 ألف طن.

وأوضح التقرير، أن حجم إزالة التعديات على البحيرات الشمالية بلغ 83% من إجمالى المخالفات على بحيرة المنزلة، البالغة مساحتها 35 ألف فدان، وبحيرة البرلس البالغ مساحتها 12 ألف فدان، ومريوط البالغ مساحتها 10 آلاف فدان، وإدكو البالغ مساحتها 12 ألف فدان، عن طريق استخدام كراكات وحفارات حديثة، وضبط جميع اللنشات المخالفة.

وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه خلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح عدد من المزارع السمكية والمفرخات، أولها مزرعة سمكية فى بحيرة البرلس، كما يتم حاليا استغلال مياه الأمطار فى عمل مزارع سمكية لأسماك" القاروص والدنيس" مؤكدا أن الثروة السمكية تعتبرمن أهم مصادر الدخل القومى والبروتين الآمن، والذى يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمى صناعات أخرى بجانيه، حيث تشغل المصايد السمكية فى مصر مساحات 24 مليون فدان، وتتنوع هذه المصائد بحسب طبيعتها، كالبحرين الأحمر والمتوسط والبحيرات الشمالية "المنزلة والبرلس والبردويل وإدكو وقارون ومريوط، والبحيرات المرة وملاحة بور فؤاد" ومصادر المياه العذبة وتشتمل على نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف.

وأشار المصدر، إلى أنه يتم حاليا تنمية وتطوير البحيرات المصرية وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها الاقتصادية، ومساهمتها فى تطوير المجتمعات المحيطة بها، والنهوض بالاستزراع السمكى البحرى،والاستزراع التكاملى فى الصحراء، والذى يعتمد على الاستفادة المثلى من المياه لإنتاج أكثر من محصول منتج زراعى من نفس وحدة المياه ،كما أن هناك متابعات دورية مع وزارات الرى والبيئة والإسكان والداخلية، والصحة والتنمية المحلية، لإعادة معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى بالبحيرات الشمالية، والحد من تلوث مياه الصيد وإعادة تأهيل البحيرات، من خلال تطهير البواغيز، ومكافحة مشكلة الصرف الزراعى والصناعى فى المسطحات المائية، وإعلان بعض المناطق كمحميات يحظر فيها الصيد إلى حين نمو الذريعة السمكية.

وأوضح المصدر، أن الهيئة مستمرة فى إنشاء العديد من المفرخات البحرية، وذلك للقضاء على صيد الذريعة للنهوض بالأسماك البحرية والتفوق فى الكميات المنتجة من "الدنيس" والقاروص"، وعمل أقفاص ومزارع سمكية لزيادة الإنتاجية من المياه العذبة، وإنشاء المفرخات السميكة، والحد من الصيد الجائر، بالإضافة إلى الحد من التعديات على البحيرات الشمالية وتلوث مياه الصيد فى هذه المناطق وخاصة بحيرة المنزلة نظرا لأنها أكثر البحيرات تصب فيها مياه الصرف وأكثرها تعديات، والتوسع فى القروض الصغيرة ومتناهية الصغر،وتحفيز الاستثمار فى قطاع ثلاجات الحفظ والنقل المبرد للاستفادة من الإنتاج السمكى وتحفيز الصناعات المرتبطة به.