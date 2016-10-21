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"آير كايرو" تدرس تسيير رحلات من "باريس" و"ميلانو" لـ"الأقصر" فى الشتاء

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"آير كايرو" تدرس تسيير رحلات من "باريس" و"ميلانو" لـ"الأقصر" فى الشتاء "آير كايرو" تدرس تسيير رحلات من "باريس" و"ميلانو" لـ"الأقصر" فى الشتاء

>كتبت ميرفت رشاد

قال ياسر الرملى، رئيس شركة طيران "آير كايرو"، إن الشركة تدرس تسيير رحلات من العاصمة الفرنسية "باريس" والمدينة الإيطالية " ميلانو" إلى مدينة الأقصر، خلال جدول تشغيل موسم الشتاء القادم، لتنشيط الحركة السياحية الوافدة للمدينة الآثرية والتاريخية، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن جنوب الصعيد يعانى من انخفاض الحركة السياحة على مدار الأعوام الماضية.

 

وأضاف "الرملى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركات قامت بنقل 74 ألف سائح لزيارة المدن السياحية المصرية خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر الماضى، عبر 582 رحلة طيران، مشيرا إلى أن الشركة تسيير 4 رحلات أسبوعيا من ألمانيا، و3 رحلات من جورجيا إلى شرم الشيخ والغردقة.

 

وأشار رئيس شركة طيران "آير كايرو" إلى أن الشركة تسيير رحلاتها من سلوفاكيا (براتسلافا) بواقع رحلتين فى الأسبوع إلى الغردقة، مشيرا إلى الشركات تسيير رحلاتها أيضا من "براغ " وبلجراد والدنمارك إلى مرسى علم والغردقة.

 


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