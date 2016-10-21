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برج السرطان حظك اليوم 21/10/2016

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برج السرطان حظك اليوم 21/10/2016 برج السرطان حظك اليوم 21/10/2016

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من أكثر الأبراج التى تبحث دائماً عن الاستقرار لكن لا يعنى ذلك أن ينجرفوا وراء مشاعرهم دون داعى، فيجب أن يحكموا عقلهم فى أى قرار عاطفى يأخذوه فى هذه الفترة.

 

برج السرطان على الصعيد المهني:

 

الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان يشهد عددا من التغيرات فى الفترة الحالية و هو ما سيشعرك بالقلق ، لا تتردد من استشارة عدد من زملائك إذا كنت فى حاجة لذلك .

 

على الصعيد العاطفي:

 

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج جيد جدا لكن عليك أن تعمل جاهدا للحفاظ على هذه الحالة و عدم تسرب الملل، فدعوة لمشاهدة فيلم جديد بالسينما أو قضاء إحدى السهرات قد يجدد الأجواء ويجعلها أكثر روعة .

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

 

يحتاج للكثير من الاهتمام ، فشعورك الدائم بالإجهاد و التعب يحتاج لفترة راحة .

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان  

 

ستقابل عدد من أصدقائك القدامى وهو ما سيشعرك بحالة من السرور و الفرح ، من جهة أخرى انتظر مكافأة مالية فى الطريق اليك .


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مصر 365

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