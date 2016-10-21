حظك اليوم برج الأسد 21_10_2016

يتميز أصحاب هذا البرج بكثير من الصفات أهمها الثقة الزائدة بالنفس، وكذلك التمسك بالآراء حتى لو كانت غير صائبة، لذا يحتاج إلى شخص مرن للتعامل معه بشكل جيد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

على الرغم من أن علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، إلا أن بعض التغيرات التى حدثت لكما خلال الفترة الماضية ربما سيكون لها تأثير على العلاقة، عليك فقط تبنى فكرة الحوار بينكما لحل أى خلافات من الممكن أن تحدث.

برج الأسد على الصعيد المهنى ..

كل ما حدث لك خلال الأشهر الماضية سينتهى الآن، حيث أنه من المفترض أن تبدأ العمل ضمن مشروع يحقق لكل الكثير من الأربح وكذلك ستتغير كافة أوضاعك بناءاً على هذا التغيير المهنى.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

السهر لساعات متأخرة أمر سئ ويؤثر كثيراً على صحتك، عليك أن تتوقف عن هذه العادة وأن تبدأ اتباع نظام غذائى صحى وكذلك ممارسة التمارين الرياضية كثيراً حتى تستعيد رشاقتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

التغيرات التى ستحدث لك على مستوى العمل ستنعكس بشكل إيجابى على صحتك، كما أن أمورك العائلية ستصبح أفضل بعد ما توترت فى الفترة الأخيرة.