6 حقائق مثيرة لحصوات الكلى.. العلاقة الجنسية تقضى عليها

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"6 حقائق مثيرة للدهشة عن حصوات الكلى التى تكون أعراضها الأكثر شيوعا، ألم أثناء التبول وآلام فى البطن والظهر والمثانة والغثيان والقشعريرة.

وكما جاء فى التقرير تتضمن الحقائق المثيرة للدهشة لحصوات الكلى الآتى :

1. يمكن أن تكون الإصابة بالحصوات من عدة أنواع مثل حصوات الكالسيوم و حمض اليوريك و حصى السيستين، فجميعها ناتجة عن أمراض مختلفة تؤثر على الكلى .

2. وفقا لبعض الدراسات فإذا كنت تستهلك أطعمة غنية بالأوكسالات مثل زبدة الفول السودانى والشوكولاتة والسبانخ والقهوة، مما يجعلك أكثر عرضة لحصى الكلى .

3. كما وجد أن الأشخاص الذين يعيشون فى المناطق الأكثر سخونة أكثر عرضة للإصابة بحصى الكلى ويمكن أن يتعرضوا للجفاف بسهولة .

4. أثبتت دراسة جديدة أن الجماع الجنسى يمكن أن يساعد فى القضاء على حصوات الكلى، لأن أثناء ممارسة العلاقة الحميمة ينتج الجسم أكسيد النيتريك، وهذا المركب يمكن أن يساعد فى توسيع القناة البولية وتمرير حصى الكلى.

5. تناول مكملات الكالسيوم يمكن أن يؤدى إلى تكوين حصوات الكلى، ومن الأفضل استهلاك المصادر الطبيعية للكالسيوم بدلا من تعاطى الفيتامينات مثل اللبن.

6. شرب عصير الليمون بشكل منتظم يعمل على تطهير الكليتين ويمنع تكون الحصوات .