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دراسة: ممارسة الرياضة تعالج عدم القدرة على الانتصاب

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دراسة: ممارسة الرياضة تعالج عدم القدرة على الانتصاب دراسة: ممارسة الرياضة تعالج عدم القدرة على الانتصاب

>كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة، أفادت أن ممارسة الرياضة يمكن أن تكون المفتاح لعلاج عدم القدرة على الانتصاب.

وأوضحت الدراسة التى نقلها الموقع البريطانى "ديلى ميل" أن أولئك الذين يتميزون بالرشاقة والنشاط لا يعانون من ضعف الانتصاب والأداء الجنسى، لافتين إلى أن مرضى السكر وكبار السن، والمدخنين، ومرضى الشريان التاجي الأكثر عرضة للإصابة.

ووجد الباحثون سبع دراسات نشرت بين عامي 2004 و 2013 التي شملت مجموعة من 505 من الرجال، تتراوح متوسط سن 43-69 عاماً.

وأشار الباحثون إلى أنه تم قياس وظيفة الانتصاب باستخدام المؤشر الدولى للانتصاب، وهو أحد أشهرأدوات تقييم الصحة الجنسية لدى الرجال فى العالم، وهى تتراوح درجاته من 5-25، ووجدوا أن الرجال الذين لا يعانون من أى مشاكل فى الانتصاب كانت درجاتهم من 22 إلى 25، وأولئك الذين لديهم ضعف شديد ما بين 5 و 7 درجات على هذا المؤشر.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين مارسوا الرياضة 3 مرات فى الأسبوع على الأقل زادت نتائجهم بمعدل 3.85 نقطة، مقارنة مع الرجال الذين لم يمارسوا.

ونشرت الدراسة فى المجلة البريطانية للطب الرياضى.

 


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