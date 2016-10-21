السعودية تحظر استخدام أو حمل أجهزة "جالكسى نوت 7 " على الطائرات

أعلنت هيئة الطيران المدنى السعودى منع استخدام أو حمل أجهزة (جالكسى نوت 7 ) على الطائرات سواء بشكل شخصى أو بوضعها داخل الأمتعة باليد أو المشحونة عن طريق الشحن الجوي.

وقالت الهيئة فى بيان مساء أمس الخميس، إنه على الناقل الجوى تنبيه جميع الركاب بمنع حمل ونقل هذه الأجهزة على متن الطائرات قبل الصعود على الطائرة ، ومنع الذين يحملونها من الصعود إلى الطائرة ، سواء كانوا يحملونه بشكل شخصى أو فى الحقائب المحمولة باليد أو بالأمتعة المشحونة إلا فى حالة الاستغناء عنه.

وأضافت أنه فى حال اكتشاف وجود الجهاز مع مسافر على متن الطائرة بالخطأ فيلزم بإطفاء الجهاز فورا وعدم استخدامه أو شحن البطارية.