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حظك اليوم برج الثور الجمعة 21- 10-2016

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حظك اليوم برج الثور الجمعة 21- 10-2016 حظك اليوم برج الثور الجمعة 21- 10-2016

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يعد برج الثور من الأبراج الترابية التى تتسم بالهدوء والصبر، إلا أنه عنيد ويتسم بصلابة الرأس ويميل إلى الصراحة  والغيرة الشديدة ونقدم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

 

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى..

 

نوع من الارتباك غير المرجح قد يحدث فى حياتك المهنية اليوم، ولكن الأمور قد تتحسن لتصبح جيدة بما فيه الكفاية فى العمل الذى اخترته كما أنك ستحصل على عرض للانضمام إلى أعمال جديرة بالثقة تماماً وتحمل لك مكافأة أكبر فلا تتردد وخذ قرارك بعد مداولات طويلة ومتأنية.

 

الثور على الصعيد العاطفى

 

إن لم تكن سعيداً بالعلاقة التى تمر بها والابتسامة ليست مرسومة على وجهك فقد أتى الوقت للمضى قدماً، انسحب من العلاقة لأنه من المفترض أن تكون جميلا فى علاقتك وسترى كيف سيفاجئك العالم.

 

الثور على الصعيد الصحى

 

اليوم مثالى للذهاب للتدليك لتشعر بعظمة ما تقوم به، كما أنه من المتوقع أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية ولكن عليك تحديد النظام الغذائى الصحى الأنسب لك.

 

توقعات علماء الأبراج لم الفترة القادمة

 

تعيش يوم كامل من التأملات اليوم، فقد تذهب لتغيير حيث كنت تفكر فى الانتقال من مكان سكن أو وظيفة حالية، فقد تحصل على بعض المساعدات من شخص لم تتوقع اتصاله بك.


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مصر 365

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