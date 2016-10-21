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حظك اليوم برج الحمل 21-10-2016

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حظك اليوم برج الحمل 21-10-2016 حظك اليوم برج الحمل 21-10-2016

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برج الحمل من الأبراج النارية التى تتسم بالحماسة وشدة وسرعة الانفعال، رغم طيبة قلوبهم والتعامل مع الغير بعفوية وهو أكثر توافقا مع الأبراج النارية مثله مثل الأسد والقوس، و الهوائية مثل الميزان والدلو والجوزاء، بينما أقل نسبة توافق بينه وبين الأبراج الترابية والمائية مثل الجدى والحوت.

 

 

الحمل على الصعيد المهنى

 

يوم عمل شاق ولكنه ملىء بالإثارة والمغامرة وتحقيق مكاسب جديدة، واكتساب خبرات أكثر من رؤسائك، وستنجح اليوم فى إثبات ذاتك بشكل أكبر إذا أحسنت اتخاذ القرارات وتعاملت مع المواقف بذكاء وعدم استهتار.

 

 

الحمل على الصعيد العاطفى

 

علاقتك بشريك حياتك غير مفهومة، فلقائتكما قليلة خلال الفترة الماضية مما يسبب لك الانزعاج، ولكن فى نفس الوقت تحاول مراعاة مشاعر الطرف الآخر ولا ترغب فى أن تحدث مشكلة بسبب اللقاءات القليلة.

 

 

الحمل على الصعيد الصحى

 

نظامك الغذائى خلال هذه الفترة مضطرب كثيراً، فتضيع ساعات طويلة دون تناول أى شيء، وتركز على الحلويات فى نهاية اليوم مما يسبب لك مشكلات بالمعدة، ويسبب لك صداع مستمر، فحاول ضبط نظامك الغذائى والإكثار من تناول الفواكه أثناء النهار.

 

توقعات علماء الفلك لمولود الحمل:

 

اليوم أمامك فرصة عمل جديدة، فلا تتسرع فى اتخاذ قرار ترك وظيفتك ، فقد تكون الجديدة بها عيوب لا تراها حالياً، فإذا كنت تحب وظيفتك الحالية فلا تتركها وفكر بهدوء واستشر زملائك المقربين.


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مصر 365

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