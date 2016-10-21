حظك اليوم برج العذراء الجمعة 21- 10-2016

برج العذراء من الأبراج الترابية شديدة الذكاء والتى تتسم بالدقة والحكمة والصبر فى التعامل مع الآخرين، وهم محافظون فى مختلف مجالات الحياة ولكن أبناء العذراء تعودوا على كبت مشاعرهم وإخفائها، ونستعرض حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات علماء الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى..

لا تحاول أن تنغمس فى تخطيط أحدهم لخداعك، كما لا تحاول خداع غير حتى لا تفقد ما بنيته فى سنوات.

العذراء على الصعيد العاطفى :

قد تنشأ مضاعفات غرامية اليوم فتلعب دوراَ حاسماً فى حياة شريك الحياة، كما أنك قد تسير إلى التواصل مع شخص كنت على معرفة به فى السابق.

العذراء على الصعيد الصحى :

اليوم مثالى للاهتمام بنفسك فقد تذهب للتدليك، حيث تشعر بشعور عظيم فأنت من المحتمل أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية.

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة القادمة :

ستكون هناك أحداث غير مبررة فى حياتك هذا الوقت، فأنت ذاهب للقاء شخص من الجنس الآخر حيث تتدفق المشاعر بسهولة منك إلى كل من تلتقى به فى هذا الوقت، وعليك العمل جنباً إلى جنب مع الناس سواء فى مكان العمل أو المنزل.