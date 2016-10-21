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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 21/10/2016

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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 21/10/2016 برج الجدى حظك اليوم الجمعة 21/10/2016

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عقل مفكر و مشاعر غامضة لا يمكن أن تظهر بسهولة، وعشق للدبلوماسية فى التعامل مع الأشخاص والمشاكل هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ذلك بالإضافة إلى عشق مواليد الجدى إلى القراءة والأعمال الفنية والأدبية.

 

 

برج الجدى على الصعيد المهنى..

 

تستطيع أن تحقق ما تريد لكن ليس على حساب زملائك، كثيراً ما تفكر فى مصلحتك الشخصية حتى إن كانت على حساب الآخرين، طموحك الزائد عن الحد فى تولى منصب قيادى لن يتحقق مادمت لم تستحق هذه الفرصة، ضع تركيزك فى وظيفتك الحالية فقط.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

 

عدم القدرة على التعبير عن المشاعر من أهم أسباب المشاكل بينك وبين شريك حياتك، التعبير عن الحب بالفعل شىء جيد لكن هناك أوقات تحتاج إلى تواجد كلمات رومانسية تجدد من دماء العلاقة، اعرف مشاكلك أولاً قبل أن تتهم الحبيب بالتقصير.

 

على الصعيد الصحى ..

 

الابتعاد عن متابعة الأخبار السياسية من الأمور التى عليك اتباعها فى الفترة القادمة، فحالتك النفسية سريعاً ما تتأثر بما يدور حولك، حاول أن تحافظ على استقرارك النفسى حتى لا تجد سوء حالتك النفسية ينعكس على الصعيد المهنى و العاطفى.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

 

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فى ارتباك مع شريك حياته بسبب سوء التفاهم الذى يبنى عليه مولود الجدى أرائه وقراراته، وكثيراً ما يطالب مولود الجدى الآخرين بالاهتمام به رغم انشغاله الدائم عنهم.


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مصر 365

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