أخبار عاجلة

انتظروا النجمة مي سليم وميس حمدان ومحمود عبد المغني في حلقة خاصة في عيش الليلة الخميس الـ 9 مساءً -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى -
إرسال ملفات التحقيق في قضية تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا لنيابة أمن الدولة -
بالصور ... الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط -
خلال رفع الجلسة العامة.. رئيس "النواب" للأعضاء: مفيش إجازات -
للعام الثالث.. ''فاب لاب'' تنظم أكبر مهرجان للابتكارات بمصر وسط أجواء كرنفالية -
4 دول تعزي "شكري" في ضحايا تفجيري الكنيستين -
عبدالعال: الإرهاب لم يضرب مطاراتنا مثل دول أخرى.. ولا يوجد لدينا مشاكل -
فتاتان تنفذان هجومًا انتحاريًا في نيجيريا -
وفاة فلسطيني بعد شهر من إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج القوس حظك اليوم الجمعة 21/10/2016

Google+ Print
برج القوس حظك اليوم الجمعة 21/10/2016 برج القوس حظك اليوم الجمعة 21/10/2016

>

شخصية صلبة وعقلية خاصة محبة للتطلع ومتابعة مجريات الأمور وعشق خاص للسفر والتنقل الدائم، هذه هى أبرز صفات برج القوس الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، بالإضافة إلى الاندفاع فى القرارات وعدم انتقاء الكلمات فى وقتها الصحيح.

 

برج القوس على الصعيد المهنى..

 

الأوضاع غير مناسبة للعتاب وطلب حل المشاكل القديمة التى لا يعانى منها شخص غيرك لأنها لا تتوافق مع أفكارك المهنية، لكنك لابد أن تتأكد أن أجواء العمل بها كثير من التنازلات ولا يمكن أن يرضى عنها أحد بنسبة 100%، فلابد أن تكون أكثر مرونة من ذلك.

 

برج القوس على الصعيد العاطفى ..

 

تبحث عن شخص قريب تثق فيه لتحكى له عما يشغل بالك فى الفترة الأخيرة بعد فشلك فى علاقتك العاطفية، لا يمكنك أن تبوح بأسرارك لكها مرة واحدة، ولا تفكر فى العودة إلى علاقة أنهيتها عن اقتناع حتى تملأ فراغك العاطفى الذى يسيطر عليك فى هذه الأيام.

 

على الصعيد الصحى ..

 

حالتك الصحية مستقرة، لكن العودة إلى السهر لفترات طويلة تزيد من ظهور علامات الإرهاق على وجهك، ويمكنك التخلص من هذه العلامات بتناول الفاكهة والعصائر الطبيعية واللجوء إلى الماسكات الطبيعية حتى تستعيد إشراقتك.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

 

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش حالة من الحزن والأسف على الصعيد المهنى بسبب عدم قدرته على التعامل مع الأوضاع المحيطة به، خاصة أن مولود القوس لا يملك ثقافة التعامل تحت ضغط وسريعاً ما يرغب فى تغيير الأوضاع.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى