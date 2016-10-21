برج القوس حظك اليوم الجمعة 21/10/2016

شخصية صلبة وعقلية خاصة محبة للتطلع ومتابعة مجريات الأمور وعشق خاص للسفر والتنقل الدائم، هذه هى أبرز صفات برج القوس الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، بالإضافة إلى الاندفاع فى القرارات وعدم انتقاء الكلمات فى وقتها الصحيح.

برج القوس على الصعيد المهنى..

الأوضاع غير مناسبة للعتاب وطلب حل المشاكل القديمة التى لا يعانى منها شخص غيرك لأنها لا تتوافق مع أفكارك المهنية، لكنك لابد أن تتأكد أن أجواء العمل بها كثير من التنازلات ولا يمكن أن يرضى عنها أحد بنسبة 100%، فلابد أن تكون أكثر مرونة من ذلك.

برج القوس على الصعيد العاطفى ..

تبحث عن شخص قريب تثق فيه لتحكى له عما يشغل بالك فى الفترة الأخيرة بعد فشلك فى علاقتك العاطفية، لا يمكنك أن تبوح بأسرارك لكها مرة واحدة، ولا تفكر فى العودة إلى علاقة أنهيتها عن اقتناع حتى تملأ فراغك العاطفى الذى يسيطر عليك فى هذه الأيام.

على الصعيد الصحى ..

حالتك الصحية مستقرة، لكن العودة إلى السهر لفترات طويلة تزيد من ظهور علامات الإرهاق على وجهك، ويمكنك التخلص من هذه العلامات بتناول الفاكهة والعصائر الطبيعية واللجوء إلى الماسكات الطبيعية حتى تستعيد إشراقتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش حالة من الحزن والأسف على الصعيد المهنى بسبب عدم قدرته على التعامل مع الأوضاع المحيطة به، خاصة أن مولود القوس لا يملك ثقافة التعامل تحت ضغط وسريعاً ما يرغب فى تغيير الأوضاع.