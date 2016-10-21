أخبار عاجلة

انتظروا النجمة مي سليم وميس حمدان ومحمود عبد المغني في حلقة خاصة في عيش الليلة الخميس الـ 9 مساءً -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى -
إرسال ملفات التحقيق في قضية تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا لنيابة أمن الدولة -
بالصور ... الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط -
خلال رفع الجلسة العامة.. رئيس "النواب" للأعضاء: مفيش إجازات -
للعام الثالث.. ''فاب لاب'' تنظم أكبر مهرجان للابتكارات بمصر وسط أجواء كرنفالية -
4 دول تعزي "شكري" في ضحايا تفجيري الكنيستين -
عبدالعال: الإرهاب لم يضرب مطاراتنا مثل دول أخرى.. ولا يوجد لدينا مشاكل -
فتاتان تنفذان هجومًا انتحاريًا في نيجيريا -
وفاة فلسطيني بعد شهر من إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الدلو حظك اليوم 21/10/2016

Google+ Print
برج الدلو حظك اليوم 21/10/2016 برج الدلو حظك اليوم 21/10/2016

>

من أكثر الأبراج الصريحة لكن من الممكن أن توقعهم صراحتهم فى مشاكل لا حصر لها، لذلك يجب أن يكونوا حذرين وألا يضعوا أنفسهم فى مشاكل هم فى غنى عنها.

 

برج الدلو على الصعيد المهنى..

 

لا تتخلى عن طموحك الكبير فى الوصول إلى منصب قيادى، تستحق أن تكون شخصية قيادية لأنك تمتلك قدرات مهنية كبيرة، فلا تيأس الأيام قادمة لك بحظ وفير.

 

برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

 

ينجح حدسك اليوم و تجد ما تتوقعه، تقبل أن تتعامل مع الآخرين وفقاً لما يظهروه لك، وتعتمد على حدسك وظنك بالجزء الخفى فيهم، شخصيات الأصدقاء ربما تعرفها جيداً لكنك لا تجيد التعامل معها فى كثير من الأحيان.

 

على الصعيد الصحى ..

 

التدخين لن يفيدك فى شىء، فلن تستطيع أن تقدم جديدا طالما اعتدت على شىء لا يمكنك التخلى عنه، خاصة أنها عادة سلبية لن تقدم لك إلا أضرارا صحية.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

 

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فى حالة مزاجية مضطربة بسبب بحثه الدائم عن الجوانب الخفية لشخصيات المقربين، وأخبار سعيدة تنتظره فى المحيط المهنى والترقية قريبة منه فى الأيام القادمة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى