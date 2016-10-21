برج الدلو حظك اليوم 21/10/2016

برج الدلو من أكثر الأبراج الصريحة لكن من الممكن أن توقعهم صراحتهم فى مشاكل لا حصر لها، لذلك يجب أن يكونوا حذرين وألا يضعوا أنفسهم فى مشاكل هم فى غنى عنها.

برج الدلو على الصعيد المهنى..

لا تتخلى عن طموحك الكبير فى الوصول إلى منصب قيادى، تستحق أن تكون شخصية قيادية لأنك تمتلك قدرات مهنية كبيرة، فلا تيأس الأيام قادمة لك بحظ وفير.

برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

ينجح حدسك اليوم و تجد ما تتوقعه، تقبل أن تتعامل مع الآخرين وفقاً لما يظهروه لك، وتعتمد على حدسك وظنك بالجزء الخفى فيهم، شخصيات الأصدقاء ربما تعرفها جيداً لكنك لا تجيد التعامل معها فى كثير من الأحيان.

على الصعيد الصحى ..

التدخين لن يفيدك فى شىء، فلن تستطيع أن تقدم جديدا طالما اعتدت على شىء لا يمكنك التخلى عنه، خاصة أنها عادة سلبية لن تقدم لك إلا أضرارا صحية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فى حالة مزاجية مضطربة بسبب بحثه الدائم عن الجوانب الخفية لشخصيات المقربين، وأخبار سعيدة تنتظره فى المحيط المهنى والترقية قريبة منه فى الأيام القادمة.