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ضبط 400 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر بحدائق القبة

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ضبط 400 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر بحدائق القبة ضبط 400 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر بحدائق القبة

>كتب عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط "طارق.ع.ع " 45 سنة صاحب ثلاجة لحوم مجمدة بشارع الدويدار دائرة قسم الحدائق، وذلك لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوب بأي مستندات تدل على مصدره، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط 400 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 19046 جنح الحدائق لسنة 2016، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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