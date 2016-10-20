معجون أسنان يخلصك من النوبات القلبية

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تقريرا كشفت فيه عن معجون أسنان جديد يزيل المزيد من البلاك المعلق على الأسنان، ويمكنه أن يساعد في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية بنفس قدرة العقاقير المخفضة للكوليسترول.

ويسمى هذا المعجون “Novel” ويحتوى المعجون الجديد على مادتي “zinc ions” و”o-cymen-5-ol”، اللتان تعملان على تقليل فرص الإصابة بالأزمات القلبية.

ولاحظ العلماء منذ فترة طويلة وجود صلة بين الأسنان وصحة اللثة والأمراض الالتهابية التي تؤثر على الجسم كله، ولا سيما النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأظهرت الأبحاث، أن معجون الأسنان الجديد يقلل بشكل ملحوظ من البلاك المعلق بالأسنان والالتهاب في جميع أنحاء الجسم، لافتين إلى أن دراسات سابقة وجدت علاقة بين أمراض اللثة ومشاكل القلب، وأولئك الذين يفشلون في تنظيف أسنانهم بانتظام يكونوا أكثر عرضة للنوبة القلبية.

وأوضح الباحثون أن البكتيريا التي تؤدي إلى أمراض اللثة تنتشر في مجرى الدم إلى القلب والشريان الأورطي، أكبر شريان في الجسم، ومعجون الأسنان الحديث يعتبر درعاً حامياً للقلب من أي مشاكل.

ولتأكيد نتائج البحث، قام الباحثون بمقارنة معجون الأسنان الحديث والعقاقير المخفضة للكوليسترول عن طريق قياس بروتين C التفاعلي، وهي علامة لحصول النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ووجدوا انخفاض مستويات الالتهاب لدى مستخدمي المعجون بنسبة 29%، وانخفاض مستويات الالتهاب لمستخدمي العقاقير المخفضة للكوليسترول بمعدل 37%، وقدمت الدراسة في جامعة فلوريدا أتلانتيك.