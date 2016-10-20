ميتشيغان تلتهم “نصف ميل” آيس كريم من أجل غينيس

قالت موسوعة غينيس للأرقام القياسية إن آيس كريم من نوع “صنداي” بطول نصف ميل تقريبا تم التهامه في ولاية ميتشيغان الأميركية في يونيو كان الأطول على الإطلاق.

ونقلت الأسوشيتد برس عن صحيفة لودينغتون ديلي نيوز بأن الآيس كريم المثلج زاد طوله قليلا عن 2979 قدما وأطعم آلاف الأشخاص الذين اصطفوا في ثمانية مجموعات في بلدة ميشيغان ليك.

نظم بيت النكهات فعالية الآيس كريم في لودينغتون، التي تبعد أكثر من 160 كيلومترا شمالي غرب غراند رابيدز.

وفقا لموسوعة غينيس، صنعت أطول طبق حلوى آيس كريم صنداي في 2015 في مانوروا في نيوزيلندا، وكان طوله 1957 وبوصة واحدة.

غير أن رقم لودينغتون قد لا يستمر طويلا.

وأفاد موقع إم ليف بأن موو- فيل كريمري واخرين في ناشفيل بولاية ميشيغان، حاولوا تحطيم الرقم في 17 سبتمبر/ أيلول، بصنعهم طبقا يمتد طوله 3656 قدما.