“الدولار” في ارتفاع واليورو إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

هبطت العملة الأوروبية الموحدة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي بعدما أبقى البنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحا أمام المزيد من الحوافز في ديسمبر.

وترك رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي عددا كبيرا من الخيارات على الطاولة وأكد على أن الارتفاع الذي طال انتظاره في مستويات التضخم مُتوقع على أساس تسهيل نقدي “شديد الاستدامة.” وفقا لما ذكرته رويترز.

وأطاحت تلك التصريحات بقوة بأي حديث عن تقليص برنامج شراء الأصول البالغة قيمته 1.7 تريليون يورو (1.9 تريليون دولار).

وانخفض اليورو 0.45 بالمئة أمام العملة الأمييكية إلى 1.0925 دولار بعدما هبط في وقت سابق إلى 1.0916 دولار مسجلا أدنى مستوى منذ 24 يونيو.

وقفز مؤشر الدولار أمام سلة تضم ست عملات رئيسية إلى مستوى بلغ 98.318 بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 98.404 وهو أعلى مستوى منذ العاشر من مارس.

وتلقى الدولار دعما أيضا من تصريحات تصب في اتجاه رفع أسعار الفائدة الأميركية نسبيا من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي وليام دادلي مساء الأربعاء.