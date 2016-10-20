أخبار عاجلة

انتظروا النجمة مي سليم وميس حمدان ومحمود عبد المغني في حلقة خاصة في عيش الليلة الخميس الـ 9 مساءً -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى -
إرسال ملفات التحقيق في قضية تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا لنيابة أمن الدولة -
بالصور ... الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 7 من عناصر داعش بأسيوط -
خلال رفع الجلسة العامة.. رئيس "النواب" للأعضاء: مفيش إجازات -
للعام الثالث.. ''فاب لاب'' تنظم أكبر مهرجان للابتكارات بمصر وسط أجواء كرنفالية -
4 دول تعزي "شكري" في ضحايا تفجيري الكنيستين -
عبدالعال: الإرهاب لم يضرب مطاراتنا مثل دول أخرى.. ولا يوجد لدينا مشاكل -
فتاتان تنفذان هجومًا انتحاريًا في نيجيريا -
وفاة فلسطيني بعد شهر من إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«أرامكو السعودية» تعلن وفاة شخصين وإصابة 16 فى حريق خزان للنفط

Google+ Print
«أرامكو السعودية» تعلن وفاة شخصين وإصابة 16 فى حريق خزان للنفط «أرامكو السعودية» تعلن وفاة شخصين وإصابة 16 فى حريق خزان للنفط

حريق – أرشيفية

أعلنت شركة “ارامكو” اليوم وفاة شخصين واصابة 16 فى الحريق الذى شب في محيط خزان بمحطة لمعالجة النفط الخام تابعة لأرامكو بمنطقة الوسيع قرب الرياض.

وأعرب المهندس امين الناصر رئيس ارامكو وكبير الاداريين التنفيذيين خلال تفقده ومجموعة من مسئولى الشركة ولقائه فرق الاستجابة عن خالص عزائه لعائلات المتوفين داعيا الله أن يعجل بشفاء المصابين.

وكانت فرق الاستجابة للحالات الطارئة في الشركة تمكنت أمس بالتعاون مع الدفاع المدني، من السيطرة على حريق في محيط خزان بمحطة لمعالجة النفط الخام وتسبب الحادث, في إصابة بعض العاملين في الموقع, وتم نقلهم لتلقي العلاج اللازم. فيما لم يتسبب الحادث في التأثير على أعمال الشركة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة