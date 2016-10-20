«أرامكو السعودية» تعلن وفاة شخصين وإصابة 16 فى حريق خزان للنفط

أعلنت شركة “ارامكو” السعودية اليوم وفاة شخصين واصابة 16 فى الحريق الذى شب في محيط خزان بمحطة لمعالجة النفط الخام تابعة لأرامكو بمنطقة الوسيع قرب الرياض.

وأعرب المهندس امين الناصر رئيس ارامكو وكبير الاداريين التنفيذيين خلال تفقده ومجموعة من مسئولى الشركة ولقائه فرق الاستجابة عن خالص عزائه لعائلات المتوفين داعيا الله أن يعجل بشفاء المصابين.

وكانت فرق الاستجابة للحالات الطارئة في الشركة تمكنت أمس بالتعاون مع الدفاع المدني، من السيطرة على حريق في محيط خزان بمحطة لمعالجة النفط الخام وتسبب الحادث, في إصابة بعض العاملين في الموقع, وتم نقلهم لتلقي العلاج اللازم. فيما لم يتسبب الحادث في التأثير على أعمال الشركة.

أ ش أ