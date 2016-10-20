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أمريكا تحث الحوثيين على الالتزام بالهدنة وتبحث قانون جاستا مع السعودية

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أمريكا تحث الحوثيين على الالتزام بالهدنة وتبحث قانون جاستا مع السعودية أمريكا تحث الحوثيين على الالتزام بالهدنة وتبحث قانون جاستا مع السعودية

جون كيري_أرشيفية

حث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الحوثيين في اليمن يوم الخميس على احترام وقف إطلاق النار وقال إن لها الحق في وقف هجمات الصواريخ مثل الهجوم الذي قال إنه أودى بحياة اثنين من المدنيين السعوديين.

وبحسب رويترز قال كيري في تصريحات بعد اجتماعه بنظيره السعودي عادل الجبير إنهما بحثا سبل “إصلاح” قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف اختصارا باسم (جاستا) والذي يمنح استثناء من مبدأ الحصانة السيادية في حالات الإرهاب التي تقع على الأراضي الأمريكية مما يمهد الطريق أمام رفع دعاوى قضائية ضد السعودية طلبا لتعويضات>

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