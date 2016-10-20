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سواريز يتسلم “حذاء أوروبا الذهبي”

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سواريز يتسلم “حذاء أوروبا الذهبي” سواريز يتسلم “حذاء أوروبا الذهبي”

سواريز

تسلم لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني، الخميس، جائزة الحذاء الذهبي التي تقدم سنويا لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعد أن سجل 40 هدفا في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي.

ومنح لاعب منتخب أوروغواي الجائزة في حفل خاص بمدينة برشلونة، وشكر زملاءه في الفريق الكتالوني على مساعدتهم في الحصول على الجائزة، وأكد أن عائلته “أهم شيء في حياته”.

وقال سواريز عقب استلام الجائزة: “شكرا لنادي برشلونة على إعطائي فرصة للعيش هذا الحلم، لم أتخيل أبدا أنني سأكون هدافا عندما جئت إلى برشلونة، كل ما أردته هو الفوز بدوري أبطال أوروبا والعديد من الألقاب”.

وتابع: “لم أكن لأحصل على هذه الجائزة دون زملائي في الفريق ومساعدتهم لي”.

وعبر سواريز عن أمله في أن يحصل أحد زميليه في برشلونة، ليونيل ميسي أو نيمار، على الكرة الذهبية هذا العام.

وقال لاعب أياكس أمستردام الهولندي وليفربول الإنجليزي سابقا: “إذا لم أحصل على الكرة الذهبية فإنني آمل أن يحصل عليها ميسي أو نيمار. سأكون سعيدا بذلك”.

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