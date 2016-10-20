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أحمد الفيشاوي أفضل ممثل بمهرجان السينما المصرية

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أحمد الفيشاوي أفضل ممثل بمهرجان السينما المصرية أحمد الفيشاوي أفضل ممثل بمهرجان السينما المصرية

أرشيفية

توج الممثل أحمد الفيشاوي، بجائزة أفضل ممثل في المهرجان القومي للسينما المصرية، الذي أسدل الستار على دورته العشرين، مساء الخميس، في القاهرة.

وأحرز الفيشاوي الجائزة عن دوره في فيلم “خارج الخدمة”، كما فازت رضا، بجائزة أفضل ممثلة بالمهرجان عن دورها في الفيلم نفسه.

وصرحت الكاتبة إقبال بركة، رئيس لجنة التحكيم، في كلمة الختام،”على مدى سبعة أيام، ومن الساعة 11 صباحا إلى الساعة 6 أو 7 مساء، شاهدت اللجنة 19 فيلما روائيا طويلا”.

وأضافت أن الأفلام تمت مناقشتها جميعا بشكل “ديمقراطي متحضر” في جو يتسم بالتفاهم والعمق واحترام الرأي الآخر”، وفق ما نقلت رويترز.

وأشارت إلى أن الأفلام المتسابقة تمت تصفيتها إلى ثمانية أفلام رأت اللجنة جدارتها في التنافس على جوائز المهرجان، وخلصت إلى أنها تعبر عن الاتجاهات الفنية المتباينة لصناعها.

وجرت مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بين 19 فيلما من أصل 45 فيلما أنتجت في عام 2015.

وآلت جائزة أفضل إخراج لهاني خليفة عن فيلم “سكر مر”، فيما ذهبت جائزة أفضل سيناريو للكاتب وحيد حامد عن فيلم “قط وفار”.

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